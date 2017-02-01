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Вышел сиквел легендарной игры Double Dragon: видео

Вышел сиквел легендарной игры Double Dragon: видео
Компания Arc System Works выпустила сиквел популярной в 90-е годы игры Double Dragon.
Сообщается, что игра Double Dragon IV уже должна быть доступна на PlayStation 4 и PC, передает DSOGaming.

В YouTube также был обнародован новый трейлер игры, приуроченный к ее презентации.



Сообщается, что к разработке Double Dragon IV привлекли создателей оригинальной серии, и в частности: проектировщика уровней, а также композитора и дизайнера.

Механика и графика сиквела Double Dragon IV максимально приближена к оригинальной игре.

Издание сообщает, что приобрести игру можно в цифровом магазине Steam за 5 долларов США.

Double Dragon - видеоигра в жанре Beat 'em up, разработанная в 1987 году и выпущенная на территории стран Северной Америки и Европы. Благодаря пиратским консолям "Дэнди" игра получила большую популярность на просторах бывшего СССР.

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