В Мехико разрешили марихуану, однополые браки и эвтаназию
1 февраля 2017 г.
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1 февраля 2017 г.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе Мехико, который меняется статус города с федерального округа на штат, а также дает право иметь собственную конституцию.
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