Донецк и часть Макеевки остались без воды

В Донецкой области результате обстрелов обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В результате Донецк и часть Макеевки остались без водоснабжения.

"Сегодня в 9:30 в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - сообщается на сайте компании "Вода Донбасса".Верхнекальмиусская фильтровальная станция - источник водоснабжения Донецка и Макеевки, с августа 2014 года она неоднократно подвергалась обстрелам и разрушениям.Напомним, вечером 30 января в результате обстрелов была перебита последняя линия электроснабжения Авдеевки. В результате город остался без воды, без электричества и полноценного теплоснабжения. Также на грани остановки находится градообразующее предприятие Авдеевский коксохим.По состоянию на 12:00 1 февраля саперы и ремонтные бригады выдвинулись к поврежденному участку ЛЭП в Авдеевке.