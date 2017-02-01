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Донецк и часть Макеевки остались без воды

Донецк и часть Макеевки остались без воды
В Донецкой области результате обстрелов обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В результате Донецк и часть Макеевки остались без водоснабжения.
"Сегодня в 9:30 в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - сообщается на сайте компании "Вода Донбасса".

Верхнекальмиусская фильтровальная станция - источник водоснабжения Донецка и Макеевки, с августа 2014 года она неоднократно подвергалась обстрелам и разрушениям.

Напомним, вечером 30 января в результате обстрелов была перебита последняя линия электроснабжения Авдеевки. В результате город остался без воды, без электричества и полноценного теплоснабжения. Также на грани остановки находится градообразующее предприятие Авдеевский коксохим.

По состоянию на 12:00 1 февраля саперы и ремонтные бригады выдвинулись к поврежденному участку ЛЭП в Авдеевке.

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