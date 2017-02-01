Харьков

  • 96
    •  / 

Харьков обновит городской транспорт за счет европейских кредитов

Харьков обновит городской транспорт за счет европейских кредитов
320 млн грн планируют выделить Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк для финансирования развития харьковского метрополитена.
Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, речь идет о строительстве новых станций метро «Державинская» и «Одесская», электродепо для обслуживания поездов этой ветки, а также об обновлении подвижного состава.

«На сегодняшний день это амбициозный проект: никто в Украине не строит метро в таком объеме. По этому строительству уже есть проектно-сметная документация», - сообщил первый вице-мэр.

Также Игорь Терехов сообщил, что за средства ЕБРР в марте в Харькове пройдет тендер по закупке современных троллейбусов. Европейский банк реконструкции и развития выделит на эти цели кредит в размере около 10 млн евро, передает сайт Харьковского горсовета.

«Сейчас городской транспорт существенно нуждается в обновлении. Кредитные ставки банков, которые с нами работают, - минимальные. Таких ставок нигде нет. Поэтому это реальный шанс помочь городу в обновлении городского транспорта», - подчеркнул первый заместитель городского головы.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.95 грн
100 EUR 2912.4 грн
10 RUB 4.5069 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи