Харьков обновит городской транспорт за счет европейских кредитов 1 февраля 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

320 млн грн планируют выделить Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк для финансирования развития харьковского метрополитена.