Харьков обновит городской транспорт за счет европейских кредитов

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, речь идет о строительстве новых станций метро «Державинская» и «Одесская», электродепо для обслуживания поездов этой ветки, а также об обновлении подвижного состава.
«На сегодняшний день это амбициозный проект: никто в Украине не строит метро в таком объеме. По этому строительству уже есть проектно-сметная документация», - сообщил первый вице-мэр.
Также Игорь Терехов сообщил, что за средства ЕБРР в марте в Харькове пройдет тендер по закупке современных троллейбусов. Европейский банк реконструкции и развития выделит на эти цели кредит в размере около 10 млн евро, передает сайт Харьковского горсовета
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«Сейчас городской транспорт существенно нуждается в обновлении. Кредитные ставки банков, которые с нами работают, - минимальные. Таких ставок нигде нет. Поэтому это реальный шанс помочь городу в обновлении городского транспорта», - подчеркнул первый заместитель городского головы.