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Школьники и студенты смогут поучиться писать у Сергея Жадана

Школьники и студенты смогут поучиться писать у Сергея Жадана
1 февраля в 13:00 открылась регистрация для участия в проекте «Школа молодого писателя».
Проект разработали совместно общественная организация «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» и известный харьковский писатель Сергей Жадан.

«Проект предусматривает различные формы работы: теоретическую подготовку, интерактивные занятия, литературные вечера и многое другое, - рассказал советник председателя ХОГА, президент ОО «ВСБ «Элита нации» Алексей Курцев. - Самые лучшие ученики «Школы молодого писателя» смогут опубликовать свои произведения в одном сборнике с Сергеем Жаданом. Он на собственном опыте расскажет слушателям «Школы», как написать литературное произведение, которое в дальнейшем может стать бестселлером».

К участию в проекте приглашают детей, подростков и студентов в возрасте от 10 до 22 лет. Планируется сформировать две группы учеников: младшую - от 10 до 15 лет и старшую - от 16 до 22 лет.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте ОО «ВСБ «Элита нации» и пройти творческий конкурс, который будет объявлен отдельно.

Сергей Жадан с друзьями-волонтерами создал благотворительный фонд


Проект стартует с марта 2017 года и будет продолжаться 3 месяца.

Регистрация открыта в течение 3-х недель (до 22-го февраля), сообщили в пресс-службе ХОГА.

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