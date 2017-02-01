Школьники и студенты смогут поучиться писать у Сергея Жадана

Проект разработали совместно общественная организация «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» и известный харьковский писатель Сергей Жадан.
«Проект предусматривает различные формы работы: теоретическую подготовку, интерактивные занятия, литературные вечера и многое другое, - рассказал советник председателя ХОГА, президент ОО «ВСБ «Элита нации» Алексей Курцев. - Самые лучшие ученики «Школы молодого писателя» смогут опубликовать свои произведения в одном сборнике с Сергеем Жаданом. Он на собственном опыте расскажет слушателям «Школы», как написать литературное произведение, которое в дальнейшем может стать бестселлером».
К участию в проекте приглашают детей, подростков и студентов в возрасте от 10 до 22 лет. Планируется сформировать две группы учеников: младшую - от 10 до 15 лет и старшую - от 16 до 22 лет.
Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить регистрационную форму
на сайте ОО «ВСБ «Элита нации» и пройти творческий конкурс, который будет объявлен отдельно.
Проект стартует с марта 2017 года и будет продолжаться 3 месяца.
Регистрация открыта в течение 3-х недель (до 22-го февраля), сообщили в пресс-службе ХОГА.