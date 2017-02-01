Харьков

  • 80
    •  / 

Харьковская область готовит «гуманитарку» для Авдеевки

Харьковская область готовит «гуманитарку» для Авдеевки
Первый гуманитарный груз для жителей Авдеевки из Харькова планируют отправить уже в ближайшие несколько часов.
«Мы готовы предоставить передвижные электростанции, дизельное топливо и бензин. Также в состав груза будут включены средства для оказания медицинской помощи, теплая одежда для взрослых и детей», - сообщил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.

Он отметил, что в данный момент все службы области, департаменты и управления ХОГА и райгосадминистрации отрабатывают вопросы, связанные с возможным размещением переселенцев из Авдеевки.

«Еще вчера мы получили от всех глав районных госадминистраций соответствующие адреса и количество мест, которые можно предоставить для переселенцев, и сформировали соответствующие списки», - сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации.

Он акцентировал внимание руководителей РГА на необходимости, помимо мест для размещения переселенцев, решить вопросы питания и медицинского обслуживания.

«Для детей школьного и дошкольного возраста предусмотреть возможности обучения в дошкольных учреждениях и школах. Людям с инвалидностью мы должны обязательно предоставить возможности продолжать необходимое лечение», - подчеркнул Марк Беккер.

Он поставил задачу руководителям всех районов области активно включиться в работу, сообщает сайт ХОГА.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.95 грн
100 EUR 2912.4 грн
10 RUB 4.5069 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи