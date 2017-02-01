Харьковская область готовит «гуманитарку» для Авдеевки

Первый гуманитарный груз для жителей Авдеевки из Харькова планируют отправить уже в ближайшие несколько часов.

«Мы готовы предоставить передвижные электростанции, дизельное топливо и бензин. Также в состав груза будут включены средства для оказания медицинской помощи, теплая одежда для взрослых и детей», - сообщил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.Он отметил, что в данный момент все службы области, департаменты и управления ХОГА и райгосадминистрации отрабатывают вопросы, связанные с возможным размещением переселенцев из Авдеевки.«Еще вчера мы получили от всех глав районных госадминистраций соответствующие адреса и количество мест, которые можно предоставить для переселенцев, и сформировали соответствующие списки», - сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации.Он акцентировал внимание руководителей РГА на необходимости, помимо мест для размещения переселенцев, решить вопросы питания и медицинского обслуживания.«Для детей школьного и дошкольного возраста предусмотреть возможности обучения в дошкольных учреждениях и школах. Людям с инвалидностью мы должны обязательно предоставить возможности продолжать необходимое лечение», - подчеркнул Марк Беккер.Он поставил задачу руководителям всех районов области активно включиться в работу, сообщает сайт ХОГА.