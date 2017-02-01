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Названа дата столкновения Земли и Луны

Названа дата столкновения Земли и Луны
Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо спрогнозировал, что столкновение между Луной и Землей может произойти через 65 миллиардов лет.
Но он отметил, что его прогноз будет верным только в том случае, если до этого времени систему Земля - Луна не поглотит Солнце.

Также отмечается, что это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, в том случае, если небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток.

Сейчас спутник совершает полный оборот вокруг своей оси за 27 суток и всегда повернут одной стороной к планете. Последняя, между тем, продолжает вращаться вокруг своей оси с периодом в сутки.

По словам ученого Луна удаляется от Земли со средней скоростью около четырех сантиметров в год. Примерно через шесть миллиардов лет Солнце эволюционирует в красного гиганта, который поглотит Меркурий и Венеру. Большинство ученых полагают, что к этому же времени Земля также будет уничтожена светилом.

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