Погода в Украине: каким будет февраль 1 февраля 2017 г. источник 0 0

Последний месяц зимы может оказаться еще холоднее, чем январь, обещают метеорологи. Ночные морозы в северных и восточных регионах, а также в Карпатах в феврале достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще от 25 см.