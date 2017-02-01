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Погода в Украине: каким будет февраль

Погода в Украине: каким будет февраль
Последний месяц зимы может оказаться еще холоднее, чем январь, обещают метеорологи. Ночные морозы в северных и восточных регионах, а также в Карпатах в феврале достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще от 25 см.
Особо сильные снегопады ожидаются с 12 по 18 февраля. Чуть потеплеет лишь к концу месяца, передает "Сегодня".

По всей Украине первая волна холода до –12—15 градусов со снегопадами возможна уже 1—3 февраля, затем с 6 по 10 число установится ясная морозная погода, температура понизится до –20—22 ночью и 11—16 днем.

После этого начнет постепенно теплеть, и вторая половина месяца ожидается более комфортной, хотя и слякотной.

Столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, из-за чего начнется таяние снега. Специалисты Укргидрометцентра также прогнозируют, что снег частично сойдет уже к концу месяца, хотя и выпадет его в течение месяца немало — от 25 до 45 см.

Ранее начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.

"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал он.

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