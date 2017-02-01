Кабмин отложил госрегулирование цен на лекарства

Правительство перенесло введение референтных цен на лекарства с 1 января на 1 апреля.

"Накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего исполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен", - изложены на сайте Кабмина причины переноса.Реферирование цен вступит в действие одновременно с программой возмещения стоимости лекарств (реимбурсации)."Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них", - заявили в правительстве.Напомним, решение о том, что с 1 января 2017 года в Украине должно быть введено референтное ценообразование на лекарства, Кабмин принял 9 ноября 2016 года. Приоритетными направлениями были определены сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма.Суть референтного цено­образования заключается в высчитывании базовой цены лекарств на основании сравнения цен на эти препараты в других странах. Премьер Владимир Гройсман утверждал, что это позволит снизить цены на медикаменты.