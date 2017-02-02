В Харькове внедрили электронную услугу для желающих закрыть деятельность ФЛП 2 февраля 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Физические лица-предприниматели, желающие закрыть свою деятельность, теперь могут предварительно забронировать дату и время визита к регистратору.