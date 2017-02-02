Харьков

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В Харькове внедрили электронную услугу для желающих закрыть деятельность ФЛП

В Харькове внедрили электронную услугу для желающих закрыть деятельность ФЛП
Физические лица-предприниматели, желающие закрыть свою деятельность, теперь могут предварительно забронировать дату и время визита к регистратору.
Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

Это связано с тем, что ежедневно в департамент приходят до 500 желающих закрыть свой бизнес, и это осложняет регистраторам работу по предоставлению других услуг. В Харьковской области закрыто уже более 20 тысяч ФЛП, и основная нагрузка по обработке документов и оказанию этой услуги легла на Департамент регистрации. Ожидается, что введение электронной услуги предварительной записи на прием к регистратору позволит уменьшить ажиотаж и живые очереди.

Форма для предварительной записи размещена на сайте Центра предоставления административных услуг.

– Разработанная нами форма максимально проста и удобна. Для ее заполнения не нужно регистрироваться в личном кабинете, запоминать пароли или ждать подтверждения – достаточно выбрать дату и время, указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон, – сообщил Олег Дробот.

При этом он отметил, что указанные данные должны полностью совпадать с паспортными. Это необходимая мера для предотвращения возможных случаев коммерческого использования электронной записи.

– Регистратор откажет в приеме документов заявителю, если он записался под другой фамилией или пришел вместо друга, родственника, – подчеркнул Олег Дробот.

Предварительная запись на прием не обязательна – она является альтернативой живой очереди.

– Сейчас запись открыта на ближайшую неделю, поскольку такой период является оптимальным для планирования. Если мы увидим, что услуга популярна и востребована, то увеличим период до десяти дней или двух недель, – отметил Олег Дробот.

Предварительная запись на подачу документов внедрена исключительно для физических лиц-предпринимателей, желающих закрыть свою деятельность, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, что в связи с изменениями в законодательстве харьковчане массово прекращают деятельность ФЛП.

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