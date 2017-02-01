«Нафтогаз» хочет засекретить цену импортного газа

«Нафтогаз» призвал депутатов разрешить ему не раскрывать цену импортного газа.

Раскрытие стоимость природного газа в контрактах на закупку «голубого» топлива «Нафтогаз Украины» у европейских поставщиков, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и этом может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».«Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков «Нафтогаза», - отметили в пресс-службе.По информации компании, это может привести к более высоким ценам на закупку импортного газа для украинских потребителей.В свою очередь европейские поставщики считают, что раскрытие коммерческой информации такого уровня беспрецедентно для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе, предприятий, которые находятся в государственном собственности.