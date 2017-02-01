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Юниоры готовятся к отбору на Евро-2017

Юниоры готовятся к отбору на Евро-2017
Сборная команда Украины U-17 по водному поло завершила первый этап подготовки к квалификационным играм Чемпионата Европы по водному поло среди юниоров.
Сбор проходил в Словакии, где украинцы заняли второе место на товарищеском международном турнире, сообщила пресс-секретарь харьковской команды «Слобажанец» Наталья Васе. В первый игровой день подопечные Сергея Колточихина (Харьков) и Евгения Наумчика (Львов) победили КПП «Пьештяни» (Словакия) со счетом 13:10.

На второй игровой день в утреннем матче украинские ватерполисты разгромили польский «Нептун» (г. Лодзь) — 22: 5. А вот в борьбе за первое место в тот же день, в вечернее игре уступили словацкой КПП «Новички» со счетом 15:11.

В рядах украинской сборной U-17 подготовку проходило пятеро харьковских ватерполистов — воспитанников Харьковского областного училища физической культуры. Это Евгений Шмигель, Михаил Казимир, Денис Удовенко, Егор Ивахно, а также Никита Бажинов — самый молодой игрок сборной Харьковской области, которая является чемпионом Украины среди мужчин.

Отбор на Евро-2017 пройдет с 11 по 14 мая в Манчестере (Великобритания). Украинская команда попала в группу С, где сразится со сборными Румынии, Великобритании, Израиля и Литвы. Чтобы получить пропуск на финальный турнир чемпионата Европы, который состоится 10–17 сентября на Мальте, украинцам нужно занять 1–2-е место в своей группе.

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