Участники АТО имеют право на досрочную пенсию

Слышал, что грядут какие-то изменения в пенсионном обеспечении участников АТО. Что это за новации и когда их ждать?

Сергей Павлович

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, 6 февраля 2017 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции» (от 18.10.2016 № 1683-VIII). Этим законом расширен круг лиц, имеющих право досрочного выхода на пенсию по возрасту.То есть с 6 февраля 2017 года право досрочного выхода на пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин предоставлено военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, добровольцам, резервистам, военнообязанным, которым предоставлен статус инвалида войны или участника боевых действий в связи с непосредственным участием в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, непосредственным пребыванием в зоне АТО в период ее проведения, а в случае гибели (смерти) этих лиц — членам их семей.Для назначения досрочной пенсии в зависимости от категории, к которой человек принадлежит, он должен предоставить:— удостоверение инвалида войны, участника боевых действий или члена семьи погибшего;— справку о периоде (периодах) участия в боевых действиях или в антитеррористической операции в районах ее проведения;— справку МСЭК о признании инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при непосредственном участии в антитеррористической операции; обеспечении ее проведения или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, выполнением интернационального долга;— заключение МСЭК о причинной связи смерти лица с ранением, контузией, увечьем, полученными при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или заболеванием, связанным с пребыванием на фронте, ликвидацией Чернобыльской катастрофы, выполнением интернационального долга;— документы, на основании которых предоставлен статус инвалида войны, участника боевых действий или члена семьи погибшего;— документы о возрасте и стаже человека.