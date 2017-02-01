С июня Евросоюз отменит роуминг

Евросоюз согласовал максимальные оптовые тарифы на роуминг для операторов связи в пределах 28 стран блока.

Этим было устранено последнее препятствие для перехода на бесплатный и неограниченный мобильный роуминг для граждан ЕС с 15 июня 2017 года.Отныне, с 15 июня оптовые расценки не должны превышать 3,2 евроцента за минуту телефонного разговора и 1 евроцент за SMS. Нынешний порог - 5 евроцентов за минуту и 2 евроцента за SMS. Также отмечается, что постепенно будут снижаться оптовые тарифы на услуги передачи и это будет происходить в течение пяти лет: с текущих 50 евро за 1 Гб до 7,75 евро с 15 июня и 6 евро с 1 января 2018 года, а затем еще в четыре приема - до 2,5 евро за 1 Гб с начала 2022 года. Евросоюз уже больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей.Согласно нововведению, этим летом клиенты всех провайдеров мобильной связи на территории ЕС, перестанут платить дополнительные деньги за телефонные переговоры, текстовые сообщения и использование мобильного интернета.Напомним, Евросоюз еще в апреле объявил об отмене дополнительной платы за роуминг с 15 июня 2017 года, с конца апреля были снижены тарифы для европейских абонентов на пользование услугами связи при поездках в другие страны ЕС.Новый механизм основан на принципе постоянного местожительства в одной из стран ЕС или устойчивых связях европейских потребителей с одной из таких стран, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.