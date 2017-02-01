Школьники решили спасти маму одноклассницы

Дабы спасти маму одноклассницы, ученики и родители 6Б класса харьковской школы №78 организовали благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение молодой женщины.

Как помочь?

Все, кто хочет помочь Наталье Пилипейко, могут прийти на благотворительный концерт и перечислить средства на карту «Приватбанка»: 4149 4393 9389 7958 (получатель Евгений Пилипейко).

Наталье Пилипейко поставили страшный диагноз — меланома. В 2013 году злокачественное образование удалили, женщина прошла лечение. Но болезнь вернулась: меланома кожи шеи с метастазами в головной мозг и левое легкое. В 2016-м была проведена радиохирургическая операция и назначена длительная (шесть месяцев) таргетная терапия. Сейчас Наталья принимает назначенный врачами препарат, который эффективно помогает ей справится с недугом. Но недельная доза этого лекарства обходится в 61 тысячу гривен. Таких огромных денег семье взять неоткуда.К борьбе за жизнь 41-летней Натальи Пилипейко подключились родители и одноклассники ее дочери.— Рассматривали любые возможности, чтобы как-то собрать деньги. И появилась идея — организовать благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение Натальи, — рассказывает зампредседателя родительского комитета Слободского района Харькова Сергей Рикунов. — Я обратился к выпускнику нашей школы — Амирану Абашидзе, который, кстати, стал самым младшим в стране заслуженным артистом Украины и попросил оказать содействие в организации благотворительного мероприятия. Он сразу же откликнулся, договорился с артистами, составил концертную программу с участием народной артистки Украины Нины Шестаковой, а также финалистов телевизионных проектов «Україна талант», «Голос. Діти», «Х-фактор», «Фабрика звезд». Примет участие в концерте наш школьный танцевальный кружок «Капитан Джектон» — победитель многих украинских конкурсов, в котором занимается дочь Натальи. Мы, как родители, сейчас занимаемся распространением билетов, хотим привлечь на концерт как можно больше людей.Концерт состоится в ККЗ «Украина» 4 февраля в 17.00, и дата проведения благотворительного мероприятия символическая — Всемирный день борьбы с раком.— Школьники и их родители собираются после уроков на мастер-классы по изготовлению лавандовых ленточек — символа борьбы с раком, — говорит Сергей Рикунов. — Они хотят сделать к намеченной дате как можно больше ленточек. Постараемся распространить их между гостями благотворительного мероприятия за символическую плату. Это тоже будет вкладом в спасение жизни мамы нашей ученицы.