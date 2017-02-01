Общество

  • 224
    •  / 

Школьники решили спасти маму одноклассницы

Школьники решили спасти маму одноклассницы
Дабы спасти маму одноклассницы, ученики и родители 6Б класса харьковской школы №78 организовали благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение молодой женщины.
Наталье Пилипейко поставили страшный диагноз — меланома. В 2013 году злокачественное образование удалили, женщина прошла лечение. Но болезнь вернулась: меланома кожи шеи с метастазами в головной мозг и левое легкое. В 2016-м была проведена радиохирургическая операция и назначена длительная (шесть месяцев) таргетная терапия. Сейчас Наталья принимает назначенный врачами препарат, который эффективно помогает ей справится с недугом. Но недельная доза этого лекарства обходится в 61 тысячу гривен. Таких огромных денег семье взять неоткуда.

К борьбе за жизнь 41-летней Натальи Пилипейко подключились родители и одноклассники ее дочери.

— Рассматривали любые возможности, чтобы как-то собрать деньги. И появилась идея — организовать благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение Натальи, — рассказывает зампредседателя родительского комитета Слободского района Харькова Сергей Рикунов. — Я обратился к выпускнику нашей школы — Амирану Абашидзе, который, кстати, стал самым младшим в стране заслуженным артистом Украины и попросил оказать содействие в организации благотворительного мероприятия. Он сразу же откликнулся, договорился с артистами, составил концертную программу с участием народной артистки Украины Нины Шестаковой, а также финалистов телевизионных проектов «Україна талант», «Голос. Діти», «Х-фактор», «Фабрика звезд». Примет участие в концерте наш школьный танцевальный кружок «Капитан Джектон» — победитель многих украинских конкурсов, в котором занимается дочь Натальи. Мы, как родители, сейчас занимаемся распространением билетов, хотим привлечь на концерт как можно больше людей.

Концерт состоится в ККЗ «Украина» 4 февраля в 17.00, и дата проведения благотворительного мероприятия символическая — Всемирный день борьбы с раком.

— Школьники и их родители собираются после уроков на мастер-классы по изготовлению лавандовых ленточек — символа борьбы с раком, — говорит Сергей Рикунов. — Они хотят сделать к намеченной дате как можно больше ленточек. Постараемся распространить их между гостями благотворительного мероприятия за символическую плату. Это тоже будет вкладом в спасение жизни мамы нашей ученицы.
Как помочь?
Все, кто хочет помочь Наталье Пилипейко, могут прийти на благотворительный концерт и перечислить средства на карту «Приватбанка»: 4149 4393 9389 7958 (получатель Евгений Пилипейко).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.95 грн
100 EUR 2912.4 грн
10 RUB 4.5069 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи