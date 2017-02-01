Ученые испытали программу для «чтения» мыслей парализованных людей

Полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы, сообщили швейцарские ученые.

В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, основанное на работе с четырьмя полностью парализованными пациентами в швейцарской клинике, передает Русская служба Би-би-си. Все четверо участников исследования страдают боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не могут выражать свою реакцию на происходящее вокруг даже с помощью движения глаз.Для того, чтобы дать возможность им отвечать на вопросы "да" или "нет", был использован интерфейс, позволяющий "читать" мысли пациента. Работа компьютерной системы основана на свойстве клеток мозга, в зависимости от их деятельности, менять уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, приводит к изменению цвета крови. Для определения цвета крови используется инфракрасное излучение: этот метод называется "спектроскопия в ближней инфракрасной области". По данным ученых, точность "чтения мыслей" представленной системой составляет приблизительно 75%.То есть для того, чтобы быть уверенным, что компьютер считал ответ на вопрос правильно, вопрос надо повторить несколько раз. По словам профессора Уджвала Чаудхари, возможность отвечать "да" и "нет" на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов."Представьте, что у вас нет никаких средств, чтобы выразить свою волю. И потом у вас появляется возможность сказать "да" или "нет" - это имеет большое значение", - говорит Чаудхари.В ходе эксперимента один из участников исследования несколько раз отказался благословлять свою дочь на замужество. Но, как уточнили авторы исследования, его дочь все-таки решила идти под венец без отцовского благословения.