Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки

Харьковчане активно бросились на помощь жителям обстрелянной боевиками Авдеевки: волонтеры уже отвезли туда первую партию продуктов и теплых вещей, а чиновники готовятся принимать переселенцев.

Куда приносить помощь

— На «Станцию Харьков» по адресу: ул. Дмитриевская, 25 с 10 до 16, кроме воскресенья. Телефон горячей линии: 0-800-30-29-11 (бесплатно, с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья);



— в АК Центр, пр. Гагарина 1, второй этаж, правое крыло. Телефон: (093) 307-79-08.