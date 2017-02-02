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Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки

Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки
Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки Харьковчане активно бросились на помощь жителям обстрелянной боевиками Авдеевки: волонтеры уже отвезли туда первую партию продуктов и теплых вещей, а чиновники готовятся принимать переселенцев.
Боевики начали обстреливать позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области в минувшие выходные. За три дня в зоне боевых действий погибли девять бойцов, а более 50 военных были ранены и травмированы. Сегодня обстрелы из систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии продолжаются. В Авдеевке нет воды, света и отопления — коммуникации повреждены или отключены. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, город готовится к эвакуации — необходимо вывезти 160 детей с родителями. В целом из города готовы эвакуировать 12 тысяч жителей.

В связи с обострением ситуации в зоне войны и эвакуацией местных жителей из Авдеевки харьковские волонтеры объявили сбор помощи для тех, кто покидает свои дома в эти морозные дни.

— В Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено тепло- и водоснабжение. Город остро нуждается в теплой одежде, дизтопливе, средствах обогрева, пищевых продуктах. В домах холодно, света нет, к генераторам — очереди, чтобы зарядить телефон, — рассказывает волонтер Адаптационно-культурного центра Инна Ачкасова. — Харьковчане сразу же откликнулись — мы уже собрали первую партию всего необходимого, и сегодня (1 февраля) группа наших волонтеров отправилась в Авдеевку. Ребята повезли принесенные харьковчанами продукты, которые не нуждаются в приготовлении (хлеб, колбасу, сыр, сладости). Поступили деньги на волонтерскую карточку, поэтому что-то еще докупят по дороге. Собрали теплые вещи — свитера, шерстяные носочки, шапки, рукавички. Везут и горючее.

Готовы волонтеры оказать помощь и в эвакуации людей.

— На сегодняшний день возможна эвакуация людей, прежде всего — детей. Нужна будет помощь в транспортировке, в поисках и организации мест расселения. Их готовы принять Краматорск, Славянск, Святогорск и другие города. В Харьков массовая эвакуация не предполагается, поскольку у нас и без того проблема с расселением стоит очень остро. Но нам уже звонят. Люди могут и сами, уже после эвакуации, приехать или переехать в наш город. Мы готовы оказать им всестороннюю помощь, — говорит Инна Ачкасова. — Сегодня (1 февраля) вечером ждем возвращения наших ребят, которые своими глазами видели, что там происходит...

Поддержать жителей охваченного войной Донбасса намерены не только волонтеры — харьковские чиновники готовы помочь электростанциями и пунктами обогрева и уже просчитывают, сколько переселенцев может принять наш регион.

— Мы можем предоставить помощь по дополнительным электростанциям, отправить машины на подвоз воды, а также обеспечить передвижными пунктами для обогрева людей, — заявила харьковский губернатор Юлия Светличная. — На сегодняшний день мы понимаем, что нужно для приема людей, и будем готовы это сделать в случае необходимости.

По данным волонтеров, людям в пострадавшей Авдеевке, а также тем, кто остался в серой зоне, необходимы продукты питания длительного хранения, детское питание, средства гигиены, бытовая химия, теплые вещи, одеяла, посуда, баллонные печки (газовые), аккумуляторы, дизтопливо, средства обогрева.

— Это не последняя поездка наших волонтеров в Авдеевку, — говорит Инна Ачкасова. — К тому же мы постоянно отправляем в серую зону гуманитарную помощь от харьковчан. Мироновский и Кодема Донецкой области, Тошковка, Горское, Золотое, Попасная, Счастье Луганской области — это все наши подопечные.

Куда приносить помощь
— На «Станцию Харьков» по адресу: ул. Дмитриевская, 25 с 10 до 16, кроме воскресенья. Телефон горячей линии: 0-800-30-29-11 (бесплатно, с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья);

— в АК Центр, пр. Гагарина 1, второй этаж, правое крыло. Телефон: (093) 307-79-08.

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