В Харькове продолжают сносить самовольно размещенные объекты

В частности, сегодня, 1 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета
было принято решение о демонтаже еще 14 самовольно установленных объектов в Киевском, Шевченковском, Новобаварском и Московском районах.
Как сообщил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, всего на последних трех заседаниях исполкома были приняты решения о сносе 30 самовольно размещенных объектов. Семь из них уже добровольно демонтировали люди, которые имели на них те или иные права, еще два объекта снесли в принудительном порядке.
Алексей Калина сообщил, что в сентябре 2016 года были приняты изменения в Правила благоустройства города и был создан специальный отдел при департаменте, который контролирует размещение временных сооружений на территории города - киосков, летних площадок, бетонных свай, блоков, незаконно установленных шлагбаумов, аппаратов для пополнения счета и т.д.
«Специалисты занимаются сбором необходимой информации и документов, обследуют объекты и если выявляют, что они установлены незаконно – дают предписание на демонтаж. Если в течение трех дней человек, который имеет права на объект, не демонтирует самовольную постройку, то вопрос выносится на заседание исполнительного комитета. Каждое решение взвешено, а ситуация тщательно изучена», - отметил Алексей Калина.
Также он сообщил, что в планах департамента - разработать правила размещения малых архитектурных форм, которые бы снизили количество самовольно установленных объектов.
«В наших планах - разработать правила размещения таких объектов, потому что законодательством эта процедура четко не урегулирована. Мы предъявляем претензию человеку, говорим, что он должен демонтировать объект, который назаконно установлен на городской земле, но Земельный кодекс имеет специфическую процедуру размещения таких объектов. На ближайшей сессии, я надеюсь, будет принято решение, которое позволит людям легально и правильно размещать эти объекты, официально подключать все сети, воду, свет, газ, официально трудоустраивать сотрудников. Мы хотим убрать коррупционную составляющую и навести порядок в этой сфере, сделать так, чтобы харьковчане могли заниматься своей деятельностью законно и спокойно», - сообщил Алексей Калина.