Украина

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Украина победила в американском суде по иску на $37 миллионов

Украина победила в американском суде по иску на $37 миллионов
Окружной суд США Южного Округа города Нью-Йорк принял решение в пользу государства Украина в деле по иску компании SI Group Consort LTD на сумму 36,8 млн долл.
Как сообщает пресс-служба министерства юстиции Украины, компания SI Group Consort LTD подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА с требованием выполнить на территории США решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области о взыскании задолженности за оказание услуг по сбору опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша.

Компания требовала вернуть 36,8 млн долл. за счет средств государства Украина, размещенных в банках США, а также имущества и денежных средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.

"Суд признал, что государство обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца", - сообщили в Минюсте.

Гексахлорбензол или перхлорбензол - хлорорганическое соединение с формулой C6Cl6, которое использовалось как инсектицид и фунгицид. Также в смеси с другими препаратами применялась для протравливания семян зерновых культур. По гексахлорбензола действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.

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