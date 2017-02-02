В Харькове проверили качество газа

В Харькове и Чугуеве сотрудники ПАО "Харьковгоргаз" и ПАО "Харьковгаз" взяли пробы потребительского газа и отправили их на экспертизу в лабораторию.

По словам газовщиков, после того, как газ подорожал, количество жалоб на качество газа стало больше. Например, жительница Чугуева Нина Дрокина говорит, что пламя на плите желтого цвета. Кроме того, чайник нагревается гораздо дольше, чем раньше. Потребители жалуются также на примеси, которые якобы есть в газе, говорится в сюжете программы "Сьогодення" на канале ОТБ.Сотрудники газовой службы заверяют, что подмешивать что-то в газ невозможно. И даже если бы для этого было оборудование, то это экономически не выгодно."Только люди, которые не знают о газе, могут так говорить. При процентном соотношении воздуха в газе 5-15% образуется газовоздушная смесь, которая при внесении открытого огня взрывается. Это очень опасно. Если говорить об азоте, то он в три раза дороже природного газа. Нецелесообразно это делать", - отметил начальник Чугуевского подразделения ПАО "Харьковгаз" Игорь Кащавцев.Слесари внутридомового газового оборудования проверили плиту и котел у Нины Дрокиной. Говорят, что пламя может менять цвет из-за засоренности трубочек, по которым подается газ."Зачастую забиваются форсунки из-за внешних факторов. Не из-за того, что газ плохой. Залили там, химией мыли - забиваются. Почистили, показали, как прочистка происходит", – рассказал слесарь Виталий Бородаенко.Чтобы проверить содержание энергии в голубом топливе, работники "Харьковгаза" отобрали газ в газораспределительном пункте Чугуева в специальный баллон и отвезли в лабораторию. Такой же отбор голубого топлива для проверки сделали и отправили в городскую лабораторию работники "Харьковгоргаза"."В ГОСТе теплотворная способность нормируется у нас не менее 7600 ккал/м куб. И у нас ни одной пробы не было меньше этого показателя", – сообщила начальник лаборатории исследования качества газа Валентина Лутковская."По городу, по анализу за 2016 год, наблюдается калорийность 8107-8407 килокалорий на метр кубический. То есть данные параметры - они полностью соответствуют требованиям ГОСТа 55-42 "газ технический горючий для коммунально-бытового применения", – подчеркнул начальник отдела лабораторных измерений "Харьковгоргаза" Сергей Шаманов.По результатам исследования пробы природного газа, отобранного на ГРП в Чугуеве, получено теплоту сгорания 8268 ккал/м куб. Содержание азота - 1%, диоксида углерода - 0,17%. Калорийность газа, отобранного в газораспределительном пункте в Харькове, составила 8283 ккал/м куб, что также выше нормы.