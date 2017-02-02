Depeche Mode назвали дату выхода нового альбома
2 февраля 2017 г.
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2 февраля 2017 г.
Незадолго до выхода пластинки под названием Spirit группа выпустит сингл Where's The Revolution. Релиз назначен на пятницу, 3 февраля.
Spirit — 14-я студийная работа в дискографии Depeche Mode. Продюсером альбома выступил участник электронного дуэта Simian Mobile Disco Джеймс Форд, ранее работавший с Arctic Monkeys и Florence + The Machine.
Предыдущий диск Delta Machine вышел в 2013 году.
Depeche Mode существуют с 1980 года и считаются классиками синти-попа.
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