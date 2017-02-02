Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок сиквела «Аватара»

Канадский и американский режиссер Джеймс Кэмерон объявил, что приступит к съемкам фильма «Аватар 2» в августе 2017 года.

«Если честно, у меня в приоритете сейчас не второй "Аватар". Я сосредоточен на "Аватаре 2, 3, 4 и 5" одинаково. Именно в этом и заключается мой подход», — заявил Кэмерон.

Он отметил, что недавно закончил работу над сценарием пятой части франшизы.



Режиссер также ответил на догадки о том, что главный герой его фильма «Титаник» Джек мог бы уместиться на двери вместе с Роуз после крушения и выжить.

«Это очень просто: открываете 147-ю страницу сценария, и там написано, "Джек слезает с доски и уступает ей место, чтобы она могла выжить". И все. Можете анализировать это как хотите», — объяснил он.

Джеймс Кэмерон — создатель фильмов «Титаник», «Аватар», «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Помимо режиссерской деятельности, он известен как исследователь подводного мира.