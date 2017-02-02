Харьков

  • 1213
    •  / 

Харьковчане не торопятся жить по правилам

Харьковчане не торопятся жить по правилам
Харьковчане не торопятся жить по правилам Несмотря на запрет, в Харькове по-прежнему жарят во дворах шашлыки, запускают фейерверки, курят на остановках и болтают за рулем по телефону.
«Вечерний Харьков» подобрал топ-5 законодательных норм, которые не выполняются. С этими нарушения харьковчане сталкиваются практически каждый день.

Запрет на применение фейерверков был принят на заседании исполкома горсовета еще 14 августа 2014 года — по причине боевых действий в зоне АТО вплоть их прекращения. Как проинформировали в пресс-службе мэрии, аргументировалось это тем, что зачастую праздничные фейерверки воспринимаются многими горожанами и переселенцами как стрельба или взрывы. Контролировать исполнение этого запрета в Харькове должны сотрудники полиции и городского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Нацполиции, за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств предусмотрена административная ответственность по ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Нарушителям грозит штраф 595 до 1020 гривен. За аналогичное нарушение, совершенное в течение года повторно — от 1020 до 1700 грн. В обоих случаях — с конфискацией пиротехники.

Между тем, как показывает практика, горожане массово игнорируют запрет на запуск фейерверков. Так настоящий бум салютов наблюдался в новогодние и Рождественские праздники практически во всех районах города. Однако за весь 2016-й год правоохранители составили всего лишь 12 административных протоколов по этой статье.

Шашлычок обойдется в 1360 гривен


В последнее время многие горожане как-то не особо утруждают себя поездками за город, а на зависть соседям устраивают пикники буквально под окнами жилых домов. В выходные дни и в праздники в спальных районах шашлычным дымком тянет чуть ли не из каждого второго двора.

Между тем разводить костры возле жилых домов и в лесопосадке на территории Харькова запрещено. Эта норма прописана в правилах благоустройства.

— Готовить еду на открытом костре или в мангале — нельзя, поскольку это нарушает правила противопожарной безопасности. Тем, кто все же решится пожарить шашлык возле жилого дома или в посадке, на первый раз грозит предупреждение, а на второй — штраф от 850 до 1360 грн., — сообщили в пресс-службе горсовета. — За соблюдением правил следит не только инспекция по благоустройству и экологии, но и полиция, а также сотрудники ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Нацполиции, за разжигание костров вблизи жилых домов и в лесополосе предусмотрена административная ответственность по ст. 152 (нарушение госстандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) КУоАП.

— В 2016 году составлено 1454 админпротокола — в отношении всех правонарушений, определенных этой статьей, — уточнили в Нацполиции. — А вот определить количество админпротоколов, которые составлены именно за разжигание костров около жилых домов и в лесополосе — невозможно, поскольку отдельно такая статистика не ведется.

Курильщики на остановке — находка для бюджета


С 16 декабря 2012 года парламент ввел полный запрет на курение в подъездах жилых домов и в залах торговых заведений, в том числе — в кафе, барах и ресторанах; в школьных и лечебных учреждениях, в лифтах, возле остановок общественного транспорта, таксофонов, на стадионах и пр. В список запрещенных к использованию предметов были внесены не только традиционные сигареты, но и электронные, и кальяны.

Однако встретить любителей подымить на улицах, остановках, в подъездах и лифтах не так уж сложно. Бороться с ними можно лишь одним способом, подсказывают в Нацполиции, — сообщать о факте нарушения правоохранителям: за курение в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 175-1 КуоАП. Так, курильщик, пойманный с сигаретой впервые, может отделаться предупреждением, в худшем случае заплатит штраф в размере от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение придется выложить больше — от 170 до 340 гривен.

— В 2016 году по этой статье составлено 12 668 админпротоколов, — уточнили правоохранители.

Выпивохам штрафы не страшны


Днем на детской площадке — веселый гомон и детский смех. Но с приближением темноты там уже не ребятишки играют, а «душевно сидят» взрослые любители выпить.
Люди возмущены: выпивохи оставляют после себя много мусора, а детскую площадку используют, как туалет.

— Не допил пиво — вылил в урну. Дворник не может выгрести эту жижу. Пиво разлагается, идет вонь, туалетов нет. Детская площадка превращается просто в помойную яму, — негодует пенсионерка Марина Дмитриевна, проживающая в районе ХТЗ.

Впрочем, такую картину можно наблюдать практически в любом районе города. Между тем согласно действующему законодательству распитие алгкогольных и слабоалкогольных напитков в скверах, парках, на улицах, детских и спортивных площадках, а также в больницах, школах, на остановках и в переходах метро — запрещено.

По информации Нацполиции, статьей 178 КупАП предусмотрена административная ответственность за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде. Выпивохам грозит штраф от 17 до 136 гривен, исправительные работы сроком до двух месяцев или админарест на 15 суток. Строгость наказания зависит от того, как часто в отношении нарушителя составляется протокол, не является ли он злостным нарушителем.

— В 2016 году по этой статье было составлено 19 721 административный протокол, — сообщили в Нацполиции.

Маршруточникам мог бы позавидовать Юлий Цезарь


Сегодня мобильный телефон является неизменным атрибутом повседневной жизни. Но если он оказывается в руках у водителя — из средства связи превращается в предмет повышенной опасности. Однако любителей поговорить за рулем — в избытке на любой дороге.

— Нашим маршруточникам мог бы позавидовать сам Юлий Цезарь: три дела одновременно — для них пустяки. Они ухитряются справляться с куда более сложными задачами — им под силу крутить руль, переключать скорости, курить, болтать по телефону, одновременно ругаясь с пассажирами и отсчитывая сдачу, — говорит харьковчанин Анатолий. — С такими умельцами я сталкиваюсь по дороге на работу чуть ли не каждый день.

Как сообщили в патрульной полиции Харькова, согласно п. 2.9 Правил дорожного движения Украины, водителю запрещается во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время исполнения неотложного служебного задания). В соответствии с ч.2 ст. 122 КуоАП за такое нарушение грозит штраф в размере 425 гривен.

— Всего за 2016-й год было задокументировано 613 таких нарушений, — уточнили в патрульной полиции Харькова.


В Нацполиции сообщают: ч.2 ст. 122 КуоАП предусматривает также административную ответственность за превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал и нарушение других правил дорожного движения.

— В 2016 году по этой статье было составлено 6438 админпротоколов. И это без учета составленных сотрудниками управления патрульной полиции в Харькове, — уточняют в Нацполиции. — Но определить количество протоколов, составленных именно в отношении водителей, которые во время движения пользовались мобильным телефоном, — не представляется возможным, поскольку отдельно такая статистика не ведется.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи