Харьковчане не торопятся жить по правилам

«Вечерний Харьков»
подобрал топ-5 законодательных норм, которые не выполняются. С этими нарушения харьковчане сталкиваются практически каждый день.
Запрет на применение фейерверков был принят на заседании исполкома горсовета еще 14 августа 2014 года — по причине боевых действий в зоне АТО вплоть их прекращения. Как проинформировали в пресс-службе мэрии, аргументировалось это тем, что зачастую праздничные фейерверки воспринимаются многими горожанами и переселенцами как стрельба или взрывы. Контролировать исполнение этого запрета в Харькове должны сотрудники полиции и городского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили «Вечернему Харькову»
в Нацполиции, за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств предусмотрена административная ответственность по ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Нарушителям грозит штраф 595 до 1020 гривен. За аналогичное нарушение, совершенное в течение года повторно — от 1020 до 1700 грн. В обоих случаях — с конфискацией пиротехники.
Между тем, как показывает практика, горожане массово игнорируют запрет на запуск фейерверков. Так настоящий бум салютов наблюдался в новогодние и Рождественские праздники практически во всех районах города. Однако за весь 2016-й год правоохранители составили всего лишь 12 административных протоколов по этой статье.
Шашлычок обойдется в 1360 гривен
В последнее время многие горожане как-то не особо утруждают себя поездками за город, а на зависть соседям устраивают пикники буквально под окнами жилых домов. В выходные дни и в праздники в спальных районах шашлычным дымком тянет чуть ли не из каждого второго двора.
Между тем разводить костры возле жилых домов и в лесопосадке на территории Харькова запрещено. Эта норма прописана в правилах благоустройства.
— Готовить еду на открытом костре или в мангале — нельзя, поскольку это нарушает правила противопожарной безопасности. Тем, кто все же решится пожарить шашлык возле жилого дома или в посадке, на первый раз грозит предупреждение, а на второй — штраф от 850 до 1360 грн., — сообщили в пресс-службе горсовета. — За соблюдением правил следит не только инспекция по благоустройству и экологии, но и полиция, а также сотрудники ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как сообщили «Вечернему Харькову»
в Нацполиции, за разжигание костров вблизи жилых домов и в лесополосе предусмотрена административная ответственность по ст. 152 (нарушение госстандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) КУоАП.
— В 2016 году составлено 1454 админпротокола — в отношении всех правонарушений, определенных этой статьей, — уточнили в Нацполиции. — А вот определить количество админпротоколов, которые составлены именно за разжигание костров около жилых домов и в лесополосе — невозможно, поскольку отдельно такая статистика не ведется.
Курильщики на остановке — находка для бюджета
С 16 декабря 2012 года парламент ввел полный запрет на курение в подъездах жилых домов и в залах торговых заведений, в том числе — в кафе, барах и ресторанах; в школьных и лечебных учреждениях, в лифтах, возле остановок общественного транспорта, таксофонов, на стадионах и пр. В список запрещенных к использованию предметов были внесены не только традиционные сигареты, но и электронные, и кальяны.
Однако встретить любителей подымить на улицах, остановках, в подъездах и лифтах не так уж сложно. Бороться с ними можно лишь одним способом, подсказывают в Нацполиции, — сообщать о факте нарушения правоохранителям: за курение в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 175-1 КуоАП. Так, курильщик, пойманный с сигаретой впервые, может отделаться предупреждением, в худшем случае заплатит штраф в размере от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение придется выложить больше — от 170 до 340 гривен.
— В 2016 году по этой статье составлено 12 668 админпротоколов, — уточнили правоохранители.
Выпивохам штрафы не страшны
Днем на детской площадке — веселый гомон и детский смех. Но с приближением темноты там уже не ребятишки играют, а «душевно сидят» взрослые любители выпить.
Люди возмущены: выпивохи оставляют после себя много мусора, а детскую площадку используют, как туалет.
— Не допил пиво — вылил в урну. Дворник не может выгрести эту жижу. Пиво разлагается, идет вонь, туалетов нет. Детская площадка превращается просто в помойную яму, — негодует пенсионерка Марина Дмитриевна, проживающая в районе ХТЗ.
Впрочем, такую картину можно наблюдать практически в любом районе города. Между тем согласно действующему законодательству распитие алгкогольных и слабоалкогольных напитков в скверах, парках, на улицах, детских и спортивных площадках, а также в больницах, школах, на остановках и в переходах метро — запрещено.
По информации Нацполиции, статьей 178 КупАП предусмотрена административная ответственность за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде. Выпивохам грозит штраф от 17 до 136 гривен, исправительные работы сроком до двух месяцев или админарест на 15 суток. Строгость наказания зависит от того, как часто в отношении нарушителя составляется протокол, не является ли он злостным нарушителем.
— В 2016 году по этой статье было составлено 19 721 административный протокол, — сообщили в Нацполиции.
Маршруточникам мог бы позавидовать Юлий Цезарь
Сегодня мобильный телефон является неизменным атрибутом повседневной жизни. Но если он оказывается в руках у водителя — из средства связи превращается в предмет повышенной опасности. Однако любителей поговорить за рулем — в избытке на любой дороге.
— Нашим маршруточникам мог бы позавидовать сам Юлий Цезарь: три дела одновременно — для них пустяки. Они ухитряются справляться с куда более сложными задачами — им под силу крутить руль, переключать скорости, курить, болтать по телефону, одновременно ругаясь с пассажирами и отсчитывая сдачу, — говорит харьковчанин Анатолий. — С такими умельцами я сталкиваюсь по дороге на работу чуть ли не каждый день.
Как сообщили в патрульной полиции Харькова, согласно п. 2.9 Правил дорожного движения Украины, водителю запрещается во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время исполнения неотложного служебного задания). В соответствии с ч.2 ст. 122 КуоАП за такое нарушение грозит штраф в размере 425 гривен.
— Всего за 2016-й год было задокументировано 613 таких нарушений, — уточнили в патрульной полиции Харькова.
В Нацполиции сообщают: ч.2 ст. 122 КуоАП предусматривает также административную ответственность за превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал и нарушение других правил дорожного движения.
— В 2016 году по этой статье было составлено 6438 админпротоколов. И это без учета составленных сотрудниками управления патрульной полиции в Харькове, — уточняют в Нацполиции. — Но определить количество протоколов, составленных именно в отношении водителей, которые во время движения пользовались мобильным телефоном, — не представляется возможным, поскольку отдельно такая статистика не ведется.