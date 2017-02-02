Победительница «Евровидения-2012» призналась в бисексуальности
2 февраля 2017 г.
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2 февраля 2017 г.
«Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да», — рассказала артистка.
Лорин представляла Швецию на музыкальном конкурсе «Евровидение», проходившем в Баку в 2012 году. Она выступала с песней Euphoria и заняла первое место.
Тогда телекомпанию SVT, которая занимается освещением «Евровидения» и отвечает за шведскую заявку на конкурсе, обвинили в расизме из-за того, что ее сотрудник Кристер Бьоркман якобы предложил убрать чернокожего танцора Осбена Джордана из команды Лорин.
Певица собирается участвовать в «Евровидении-2017». Исполнительница подала заявку с композицией Statements.
Лорин — популярная шведская певица марокканско-берберского происхождения. В ее дискографии на данный момент один студийный альбом Heal, вышедший в 2012-м.
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