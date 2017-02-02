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Победительница «Евровидения-2012» призналась в бисексуальности

Победительница «Евровидения-2012» призналась в бисексуальности
Шведская певица Лорин (Loreen) заявила, что она бисексуал.
В этом исполнительница призналась изданию Expressen в среду, 1 февраля.

«Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да», — рассказала артистка.

Лорин представляла Швецию на музыкальном конкурсе «Евровидение», проходившем в Баку в 2012 году. Она выступала с песней Euphoria и заняла первое место.

Тогда телекомпанию SVT, которая занимается освещением «Евровидения» и отвечает за шведскую заявку на конкурсе, обвинили в расизме из-за того, что ее сотрудник Кристер Бьоркман якобы предложил убрать чернокожего танцора Осбена Джордана из команды Лорин.

Певица собирается участвовать в «Евровидении-2017». Исполнительница подала заявку с композицией Statements.

Лорин — популярная шведская певица марокканско-берберского происхождения. В ее дискографии на данный момент один студийный альбом Heal, вышедший в 2012-м.

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