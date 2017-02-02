Культура

  • 167
    •  / 

В Харьковской области пройдет фестиваль в стиле двадцатых-тридцатых годов

В Харьковской области пройдет фестиваль в стиле двадцатых-тридцатых годов
В апреле в Краснокутском районе пройдет грандиозный фестиваль «Пархомовка — мировые шедевры».
Руководитель Харьковской области Юлия Светличная заверила, что облгосадминистрация поддержит общественные и волонтерские организации, которые стремятся развивать культурный и туристический потенциал нашего региона.

Глава Харьковской области Юлия Светличная встретилась с участниками организационного комитета «Вертеп-феста 2017», чтобы поблагодарить активистов за общую работу в организации масштабного действа и определиться с перспективами будущих интересных культурных событий в регионе.

— В мероприятии приняли участие более 50 творческих коллективов из 18 регионов Украины. Этот проект внес в развитие региона немалый культурный и социальный вклад. Фестиваль прошел на высоком организационном уровне — надеюсь, что проект станет ежегодным, — говорит Юлия Светличная.

По словам заместителя председателя — руководителя аппарата Харьковской областной государственной администрации Анатолия Бабичева, несмотря на то, что на подготовку «Вертеп-феста 2017» было не очень много времени, это яркое мероприятие прошло на высоком уровне.

— В других областях подобные мероприятия готовятся по полгода, при этом результат получается не такой впечатляющий, как у нас, — считает Анатолий Бабичев. — Мы смогли организовать участие коллективов из разных уголков Харьковской области и страны, обеспечить выступления и в центре города, и почти во всех крупных торговых центрах. Думаю, «Вертеп-фест» станет традиционным, а его организационный уровень в следующем году станет еще более высоким.

Кроме того, по словам Анатолия Бабичева, сейчас в области намечается много и других интересных инициатив от общественных организаций. Юлия Светличная заверила, что облгосадминистрация готова к сотрудничеству с активистами, которые стремятся развивать культурный и туристический потенциал региона.

— Мы должны популяризировать Харьковскую область и показать, что наш регион — мирная территория, где можно успешно вести бизнес и реализовывать культурные мероприятия, — отмечает Юлия Светличная.

В ближайших совместных планах общественников и ХОГА — организация фестиваля «Пархомовка — мировые шедевры». По словам руководителя проектов БФ «Харьков с тобой» Елены Рофе-Бекетовой, фестиваль состоится 30 апреля в Краснокутском дендропарке и в Пархомовском музее. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Жемчужины Слобожанщины». Одна из творческих изюмин фестиваля — соответствие стилю двадцатых-тридцатых  годов прошлого века.

— В рамках большого действа, которое мы с радостью поддержим, пройдут около десяти мероприятий, в частности, фестивали вышиванок, традиционной украинской кухни, выступления народных, джазовых, блюзовых музыкантов того времени. Мы хотим сделать в области еще одно место паломничества любителей искусства, — говорит Анатолий Бабичев.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи