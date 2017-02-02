В Харьковской области пройдет фестиваль в стиле двадцатых-тридцатых годов

В апреле в Краснокутском районе пройдет грандиозный фестиваль «Пархомовка — мировые шедевры».

Руководитель Харьковской области Юлия Светличная заверила, что облгосадминистрация поддержит общественные и волонтерские организации, которые стремятся развивать культурный и туристический потенциал нашего региона.Глава Харьковской области Юлия Светличная встретилась с участниками организационного комитета «Вертеп-феста 2017», чтобы поблагодарить активистов за общую работу в организации масштабного действа и определиться с перспективами будущих интересных культурных событий в регионе.— В мероприятии приняли участие более 50 творческих коллективов из 18 регионов Украины. Этот проект внес в развитие региона немалый культурный и социальный вклад. Фестиваль прошел на высоком организационном уровне — надеюсь, что проект станет ежегодным, — говорит Юлия Светличная.По словам заместителя председателя — руководителя аппарата Харьковской областной государственной администрации Анатолия Бабичева, несмотря на то, что на подготовку «Вертеп-феста 2017» было не очень много времени, это яркое мероприятие прошло на высоком уровне.— В других областях подобные мероприятия готовятся по полгода, при этом результат получается не такой впечатляющий, как у нас, — считает Анатолий Бабичев. — Мы смогли организовать участие коллективов из разных уголков Харьковской области и страны, обеспечить выступления и в центре города, и почти во всех крупных торговых центрах. Думаю, «Вертеп-фест» станет традиционным, а его организационный уровень в следующем году станет еще более высоким.Кроме того, по словам Анатолия Бабичева, сейчас в области намечается много и других интересных инициатив от общественных организаций. Юлия Светличная заверила, что облгосадминистрация готова к сотрудничеству с активистами, которые стремятся развивать культурный и туристический потенциал региона.— Мы должны популяризировать Харьковскую область и показать, что наш регион — мирная территория, где можно успешно вести бизнес и реализовывать культурные мероприятия, — отмечает Юлия Светличная.В ближайших совместных планах общественников и ХОГА — организация фестиваля «Пархомовка — мировые шедевры». По словам руководителя проектов БФ «Харьков с тобой» Елены Рофе-Бекетовой, фестиваль состоится 30 апреля в Краснокутском дендропарке и в Пархомовском музее. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Жемчужины Слобожанщины». Одна из творческих изюмин фестиваля — соответствие стилю двадцатых-тридцатых годов прошлого века.— В рамках большого действа, которое мы с радостью поддержим, пройдут около десяти мероприятий, в частности, фестивали вышиванок, традиционной украинской кухни, выступления народных, джазовых, блюзовых музыкантов того времени. Мы хотим сделать в области еще одно место паломничества любителей искусства, — говорит Анатолий Бабичев.