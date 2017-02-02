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Начались съемки сериала «Звездный путь: Открытие»

Начались съемки сериала «Звездный путь: Открытие»
В Торонто приступили к съемкам нового сериала вселенной «Стартрек».
Проект канала CBS All Access получил название «Звездный путь: Открытие».

Главную роль исполнит американская актриса Соникуа Мартин-Грин, известная по сериалу «Ходячие мертвецы».

«Открытие» — шестой сериал вселенной «Звездного пути». Пятый с подзаголовком «Энтерпрайз» выходил с 2001-го по 2005 год.

Отмечается, что действие новых эпизодов разворачивается за 10 лет до событий оригинального сериала и не связано с альтернативной реальностью, показанной в полнометражных фильмах.

Сериал должен был выйти в эфир в мае 2017-го, но релиз был отложен. Новая дата премьеры еще не назначена.

Российские зрители смогут посмотреть «Открытие» на сервисе Netflix.

«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актер Крис Пайн.

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