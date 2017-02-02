Начались съемки сериала «Звездный путь: Открытие»
2 февраля 2017 г.
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2 февраля 2017 г.
Главную роль исполнит американская актриса Соникуа Мартин-Грин, известная по сериалу «Ходячие мертвецы».
«Открытие» — шестой сериал вселенной «Звездного пути». Пятый с подзаголовком «Энтерпрайз» выходил с 2001-го по 2005 год.
Отмечается, что действие новых эпизодов разворачивается за 10 лет до событий оригинального сериала и не связано с альтернативной реальностью, показанной в полнометражных фильмах.
Сериал должен был выйти в эфир в мае 2017-го, но релиз был отложен. Новая дата премьеры еще не назначена.
Российские зрители смогут посмотреть «Открытие» на сервисе Netflix.
«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актер Крис Пайн.
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