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Леонардо Ди Каприо сыграет итальянского сыщика

Леонардо Ди Каприо сыграет итальянского сыщика
Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в фильме про историю мафии.

В центре сюжета ленты окажется нью-йоркский детектив Джо Петрозино, которого называют «итальянским Шерлоком Холмсом». Он начинает борьбу с бандами преступников, эмигрировавших из Италии в США. Действие картины разворачивается в нулевых годах XX века.

В основу фильма ляжет книга «Черная рука» Стефана Тэлти, основанная на реальных событиях. Ди Каприо также выступит продюсером ленты.

Последняя кинематографическая работа актера — документальный фильм «Спасти планету» (Before The Flood). Картина стала самым популярным проектом канала National Geographic и одной из самых просматриваемых в истории неигрового кино.

Леонардо Ди Каприо ― американский актер и продюсер, получивший мировую известность в 1997 году после выхода фильма «Титаник». В 2016 году он стал лауреатом премии «Оскар» за главную мужскую роль в драме «Выживший».

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