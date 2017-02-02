Хорошему кардиологу неинтересно лечить легкие заболевания

Традиция присуждать звание почетного доктора Каразинского университета существует с самого основания вуза.

Ученый, педагог и опытный практик

Равнодушному врачу лучше работать с пробирками

Очень важно смотреть на себя со стороны

На днях диплома и мантии почетного доктора ХНУ имени В. Н. Каразина была удостоена заведующая кафедрой кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования Вера Целуйко.Создавая университет, Василий Каразин опирался на европейские примеры и опыт, среди которых была и традиция присуждать особые звания выдающимся гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие города или страны, рассказывают в пресс-службе ХНУ имени В. Н. Каразина. В разные времена почетными докторами университета были выдающиеся деятели науки и культуры Иоганн Вольфганг Гете, Александр фон Гумбольдт, Иван Франко, Лев Толстой, Петр Семенов-Тян-Шанский, первый председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаил Грушевский. 27 января высокое звание получила кардиолог Вера Целуйко.— Вера Иосифовна — очень активный, продуктивный профессионал — и как клиницист, и как педагог, и как ученый, и как организатор здравоохранения, — говорит ректор Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Александр Хвисюк. — Несмотря на свои научные вершины, она уделяет много внимания практическому звену подготовки кардиологов, семейных врачей, терапевтов высокого уровня. Ее основная работа — повышение квалификации врачей, предаттестационные циклы обучения. Через ее кафедру ежегодно проходят 300–400 специалистов. Кроме того, здесь обучаются клинические аспиранты и ординаторы, проходят подготовку иностранные врачи. Она — не только педагог и ученый, но и опытный практик: ее кафедра работает на базе хорошо оснащенной городской больницы №8. Это позволяет быстро и четко проводить диагностику, консультировать больных с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. На кафедре Веры Целуйко очень серьезно развивается наука, она выступает со своими наработками на зарубежных конгрессах, внедряет в Харькове мировые стандарты и протоколы здравоохранения.Сложный и деликатный раздел медицины Вера Целуйко выбрала для себя неслучайно.— Кардиология была мне очень интересна еще в институте, но, безусловно, одним из ведущих факторов в моем выборе стала роль учителя, — вспоминает Вера Иосифовна. — Мне чрезвычайно повезло: лекции на институтском курсе, где я училась, читала знаменитая Любовь Малая. Я была восхищена и продолжаю восхищаться ее мудростью, прозорливостью. Когда я окончила лечебный факультет, решением ученого совета мединститута получила распределение на науку. Заявку подавала кафедра, которую возглавляла Любовь Трофимовна. Таким образом, я осталась в науке и попала в Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой Национальной академии медицинских наук Украины. В те годы он назывался Республиканским кардиологическим диспансером, на базе которого был открыт филиал Украинского государственного института кардиологии имени академика Н. Г. Стражеско. Когда я распределялась, то еще не осознавала полной степени ответственности труда кардиолога, но дорогу осилит идущий, и, наверное, мне было бы неинтересно лечить какое-то очень легкое заболевание. Когда на весах человеческая жизнь, когда от тебя очень многое зависит и ты можешь спасти жизнь, получаешь огромное удовлетворение от того, что все получилось, что ты кому-то помог. Самое страшное для врача — ощущение беспомощности у постели больного, и вряд ли для что-то другое может сравниться с такой победой за жизнь человека. А если врач становится безразличен к пациенту, пусть идет преподавать, писать статьи и мемуары, работать с пробирками. Ему не место в медицине, особенно если это касается кардиологии.Вера Иосифовна признается: она никогда не сожалела, что стала врачом и кардиологом, но, несмотря на опыт, чем дольше работает — тем лучше понимает, что все еще многого не знает, и отчетливее осознает, какой это тяжкий труд.— Чтобы быть успешным врачом, ты должен работать и учиться постоянно, — делится Вера Целуйко. — Иногда я задумываюсь: чего во мне больше — учителя, потому что преподаю кардиологию; врача, потому что каждый день смотрю больных; исследователя, потому что как ученый я сформировалась в институте терапии и возглавила кафедру будучи профессором и доктором наук. Наверное, во мне есть все — в равной степени. Врач не может быть хорошим, если не интересуется новым в своем направлении. Я стараюсь не отставать от науки — очень много и каждый день читаю. Не может быть хорошим преподаватель, который, начитавшись книг, лишь озвучивает прочитанное. Врачеванию можно научить, только когда каждый день смотришь больных, если каждый день возникают вопросы, на которые ты не сразу не можешь ответить и ищешь на них ответ. Кроме того, чтобы не быть самым умным в провинциальной филармонии, нужно посещать зарубежные конгрессы. Очень важно смотреть на себя со стороны: если твои доклады принимают за рубежом, значит, ты что-то значишь. У Любови Трофимовны есть потрясающее выражение, и чем старше я становлюсь, тем чаще его цитирую. Как-то она сказала одному из своих коллег: «А вы знаете, что вы будете профессором Октябрьского района города Харькова?». Так вот мне не хотелось бы, чтобы мои ученики были локальными профессорами.