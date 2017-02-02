В США снимут фильм про Джона Леннона и Йоко Оно
2 февраля 2017 г.
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2 февраля 2017 г.
«Картина расскажет об актуальных темах любви, мужества и активизма в США», — отметил Де Лука. По его словам, задача фильма — побудить нынешнюю молодежь отстаивать свои права
Дата выхода фильма и его название пока не раскрываются.
Йоко Оно — японская авангардная художница, певица и деятель искусства. Она познакомилась с Ленноном в 1966 году в Лондоне. Впоследствии они занимались совместными авангардными проектами, а в 1969-м создали группу Plastic Ono Band. Йоко и Леннон поженились в 1969 году. В начале 1970-х Йоко и Леннон переехали в Нью-Йорк.
Леннон был убит Марком Чепменом 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. Оно стала свидетельницей смерти мужа. На суде Чепмен заявил, что совершил преступление ради славы.
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