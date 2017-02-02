В январе в бюджет Харькова поступило более 1,2 миллиарда гривен

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов
, в бюджет города поступило налога на доходы физических лиц – 251,3 млн грн, единого налога – 111,1 млн грн, платы за землю – 75,4 млн грн, акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 44,7 млн грн, налога на недвижимое имущество – 19,6 млн грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – 20,3 млн грн.
Из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 715,2 млн грн межбюджетных трансфертов, из них субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 464,2 млн грн, на выплату помощи семьям с детьми – 94,6 млн грн, образовательной субвенции – 67,6 млн грн и медицинской – 88,9 млн грн.
Расходы бюджета города Харькова за первый месяц текущего года составили 948,6 млн грн, из которых на финансирование социально-культурной сферы направлено 822,6 млн грн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 62 млн грн.