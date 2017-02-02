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Польша подаст в Гаагу жалобу против России по делу смоленской катастрофы

Польша подаст в Гаагу жалобу против России по делу смоленской катастрофы
В ближайшее время Польша планирует подать жалобу в Международный Суд в Гааге на российское расследование по делу смоленской катастрофы.
Об этом сообщил в среду руководитель Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

О возможности подачи жалобы на расследование, среди прочего, в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и возбуждение дела против России за то, что она отказывается вернуть собственность Польши (обломки президентского самолета Ту-154М - Ред.), министр заявлял еще в 2015-м году. По его словам, до сих пор Польша пыталась решить эту проблему другими методами.

"Сначала мы пытались – в течение года - проверить, есть ли возможность напрямую договориться с россиянами. Россияне, как вы знаете, реагировали негативно, иногда высокомерно. (...) Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников, учреждений, к которым мы принадлежим", - подчеркнул глава польского МИД.

"Однако поскольку дело длится уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим фактически сейчас идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу представим", - сказал Ващиковский.

Он добавил, что точный срок подачи жалобы зависит от юристов, однако "это могут быть дни или недели".

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