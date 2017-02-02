В Харьковской области готовился теракт на железной дороге

Боевика так называемой «ДНР» задержали в городе Донец Балаклейского района в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.27-летний местный житель в начале 2014 г. участвовал в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования под управлением террориста Гиркина. В течение 2014-2016 гг. в составе бандформирования «Спарта» злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.В Харьковскую область террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.30 января оперативники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали диверсанта в Донце. Правоохранители изъяли у злоумышленника 1,2 кг тротила, почти 0,5 кг пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инициирования взрыва, а также картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами для совершения терактов.Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.Следствие продолжается.