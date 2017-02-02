Харьков

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Харьковские студенты станут ближе к космосу

Харьковские студенты станут ближе к космосу
Харьковские астрономы отметили долгожданное новоселье.
27 января открылось новое здание, где будут работать ученые НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Теперь студенты кафедры астрономии станут ближе к космосу, а ученые начнут реализовывать смелые мечты о новых интересных космических разработках и галактических открытиях.

— Раньше на месте этого корпуса было очень маленькое одноэтажное здание так называемой службы времени, — рассказывает директор НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Вадим Кайдаш. — Старое здание было реконструировано — фактически снесено, и на его месте возведено новое. От идеи до воплощения строительство заняло десять лет, и сейчас НИИ — единый учебно-научный комплекс, где научные сотрудники занимаются научными исследованиями, а преподаватели обучают студентов. Раньше процесс обучения студентов был очень затруднен: преподаватели приходили читать лекции в университет, приводить же студентов в институт мы не могли из-за отсутствия аудиторий.

Астрономы создают каталоги скорости звезд


Студенты будут активно вовлечены не только в учебный, но и в научный процесс.

— Теперь ученые имеют возможность ознакомить ребят с последними достижениями науки, — считает Вадим Кайдаш. — Площадь нового здания — около тысячи квадратных метров, но главное — мы получили значительно больше помещений. В прежнем здании было фактически две комнаты и очень мало полезной площади, а здесь у нас появились помещения для научных исследований, под лаборатории, студенческие аудитории, полноценный компьютерный класс для занятий со студентами по астрономии, которого раньше у нас не было. В новый корпус переедет и университетская кафедра астрономии.
Научные исследования харьковских ученых-астрономов большей частью сосредоточены на исследовании тел Солнечной системы — планет и их спутников, а также так называемых малых планет — астероидов и комет. Кроме того, в НИИ есть и лаборатория астрометрии, сотрудники которой занимаются созданием высокоточных каталогов скорости звезд в Галактике — они делают универсальную систему отсчета, которая позволяет с высочайшей точностью определить, например, расположение звезд в пространстве. Это направление работы ученых служит системой навигации для космических аппаратов, которые без нее не смогли бы правильно функционировать.

Харьковские ученые держат высокую планку


Харьковская школа астрономии считается самой мощной в Украине и одной из крупнейших в мире.

— У нас есть большой задел в теоретических исследованиях, — в создании теории, как поверхности планет рассеивают солнечный свет, — рассказывает Вадим Кайдаш. — Мы можем определять структуру и химический состав поверхностей планет Солнечной системы по наземным и космическим измерениям, а также изменения, которые происходили раньше и происходят сейчас. Наши научные работы очень признаны во всем астрономическом мире — они цитируются, мы востребованы. Но мы сильны международной кооперацией. Мы взаимодействуем с зарубежными коллегами из американского и европейского космических агентств, сотрудничаем с южно-корейскими и японскими учеными, вовлечены в несколько крупных международных космических программ. Крупный телескоп на уровне лучших мировых стандартов не может себе позволить не только Каразинский университет, но и вообще Украина, поскольку стоимость таких инструментов приближается к миллиарду долларов. Спасает международная кооперация: наши ученые находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами, которые делятся космическими данными, у нас есть возможность работать на крупнейших инструментах мира. Ценится за рубежом и профессионализм многих наших студентов-выпускников: они работают в серьезных космических агентствах — в частности, в США, Европе, Японии, Китае.

Космический мир в земных лабораториях


После новоселья харьковские астрономы уже мечтают о новых открытиях и достижениях.

— Мы хотим запустить несколько научных лабораторий на новом уровне, — делится Вадим Кайдаш. — В частности, лабораторию изготовления астрономической оптики для телескопов, лабораторию вакуумного напыления оптики. Это необходимо, чтобы строить телескопы и проводить специальные эксперименты, имитирующие в лаборатории поверхность планеты. Такие эксперименты помогают вычислить, как она себя ведет при взаимодействии, например, с солнечным ветром, космическим излучением. Кроме того, мы хотим создать лабораторию, в которой будут имитироваться условия на далеких окраинах космической системы в районе Плутона и даже дальше. Сейчас в планетном мире много научных открытий, много малых планет открыты на окраинах Солнечной системы. Это новый неизвестный мир, и воссоздать условия этого мира о в земной лаборатории — очень важная и ответственная задача. Мы мечтаем, что у нас получится.

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