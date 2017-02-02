Харьковский «Политехник» достойно сопротивлялся чемпиону

В понедельник харьковский БК «Политехник» принимал в своем вузовском спорткомплексе в очередном матче чемпионата Украины в мужской Суперлиге действующего чемпиона страны — «Химик» из Южного Одесской области — и уступил.

К исходу первой минуты харьковчане благодаря двум точным попаданиям Романа Козлова сначала со средней, а затем и с дальней дистанции вышли вперед — 5:2, однако на четвертой минуте гости их догнали, а затем и перегнали и стали быстро наращивать перевес. На десятой минуте он достиг 14 очков — 15:29, но точный дальний бросок Романа Козлова за мгновение до конца первой четверти сократил разрыв на три пункта — 18:29. Во втором периоде гости продолжили уходить в отрыв, и на большой перерыв команды ушли уже при счете 30:51. В начале третьей десятиминутки химики позволили себе несколько расслабиться, чем не преминули тут же воспользоваться харьковские баскетболисты: на 24-й минуте они сократили разрыв всего до восьми очков — 47:55. Однако минутный тайм-аут, который взял наставник гостей Виталий Степановский, плодотворно повлиял на южненцев, и те опять прибавили в атакующих действиях. Правда, третий период остался за «Политехником» — 29:19, и четвертую четверть команды начали при счете 59:70. Вот только на заключительную четверть сил у харьковчан уже не хватило, и они уступили в матче — 74:90. Самым результативным игроком в этой встрече стал Роман Козлов (31 очко), у «Химика» американский легионер Джейсон Лав записал в свой актив 19 очков.Набрав в 23 матчах 25 очков, «Политехник» по-прежнему на последнем, 11-м месте. 9 февраля в Луцке подопечные Валентина Кулибабы сыграют со своим ближайшим соседом по турнирной таблице — местным «Волыньбаскетом».