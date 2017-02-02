Участник АТО и волонтер расписались за сутки

Первую выездную церемонию бракосочетания в рамках услуги «брак за сутки» провели сотрудники коммунального предприятия «Счастливый город».

Военный Владимир Воропай и волонтер Надежда Пинхасова заключили брак в Доме ученых.После экспресс-свадьбы и столь же короткого — двухдневного — медового месяца Владимир, несмотря на тяжелое ранение, продолжит служить. В планах молодой семьи — обустроить свой дом, сообщается на сайте горсовета.По словам директора КП «Счастливый город» Ольги Прудко, стоимость услуги «брак за сутки» для участников АТО без выездной церемонии составляет 85 коп.— Мы планируем сформировать спецпакет для участников АТО, чтобы снизить стоимость проведения выездных церемоний, — отметила директор предприятия.Ежедневно услугой «брак за сутки» интересуется до пяти человек. У всех свои истории: кому-то нужно срочно уехать за границу, бывают семейные обстоятельства.— Если больше людей станет интересоваться этой услугой — будем расширять штат. За консультацией в будние дни можно обращаться к нам, на ул. Сумскую, 96. Наши специалисты готовы проинформировать, помочь с выбором места и организацией свадьбы, — сказала Ольга Прудко.Напомним, новая услуга «брак за сутки» введена в Харькове в начале этого года. Суть услуги в том, что свидетельство о браке молодожены получают в течение суток с момента обращения за услугой.