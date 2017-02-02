Харьков

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Участник АТО и волонтер расписались за сутки

Участник АТО и волонтер расписались за сутки
Первую выездную церемонию бракосочетания в рамках услуги «брак за сутки» провели сотрудники коммунального предприятия «Счастливый город».
Военный Владимир Воропай и волонтер Надежда Пинхасова заключили брак в Доме ученых.

После экспресс-свадьбы и столь же короткого — двухдневного — медового месяца Владимир, несмотря на тяжелое ранение, продолжит служить. В планах молодой семьи — обустроить свой дом, сообщается на сайте горсовета.

По словам директора КП «Счастливый город» Ольги Прудко, стоимость услуги «брак за сутки» для участников АТО без выездной церемонии составляет 85 коп.

— Мы планируем сформировать спецпакет для участников АТО, чтобы снизить стоимость проведения выездных церемоний, — отметила директор предприятия.

Ежедневно услугой «брак за сутки» интересуется до пяти человек. У всех свои истории: кому-то нужно срочно уехать за границу, бывают семейные обстоятельства.

— Если больше людей станет интересоваться этой услугой — будем расширять штат. За консультацией в будние дни можно обращаться к нам, на ул. Сумскую, 96. Наши специалисты готовы проинформировать, помочь с выбором места и организацией свадьбы, — сказала Ольга Прудко.

Напомним, новая услуга «брак за сутки» введена в Харькове в начале этого года. Суть услуги в том, что свидетельство о браке молодожены получают в течение суток с момента обращения за услугой.

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