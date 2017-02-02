Будет ли расти минимальная зарплата 2 февраля 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Раньше социальные стандарты поднимались три раза в год — как правило, с начала года, весной и в конце осени-начале зимы. Вместе с ними росла и минимальная заработная плата. В этом году минималку увеличили вдвое, будет ли она расти в течение года?

Павел