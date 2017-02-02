Общество

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Будет ли расти минимальная зарплата

Будет ли расти минимальная зарплата
Раньше социальные стандарты поднимались три раза в год — как правило, с начала года, весной и в конце осени-начале зимы. Вместе с ними росла и минимальная заработная плата. В этом году минималку увеличили вдвое, будет ли она расти в течение года?
Павел
Как разъяснили в Департаменте социальной защиты населения ХОГА, будет продолжено поэтапное повышение прожиточного минимума. С декабря 2016 года он вырос на 10,3%, а в 2017 году возрастет еще дважды: с 1 мая — на 5,2% и с 1 декабря — на 4,7%.

— Что же касается минимальной заработной платы, то в течение 2017 года ее размер не будет меняться в зависимости от пересмотра прожиточного минимума, — отметили чиновники.

Порядок формирования тарифной сетки оплаты труда тоже изменился. Зарплату (должностные оклады) и тарифную сетку теперь будут рассчитывать не на основе минимальной зарплаты, а в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

— При формировании тарифной сетки будут учитывать сложность выполняемых работ и квалификацию работников. В бюджетной сфере минимальную тарифную ставку будет устанавливать Кабмин, — уточнили в департаменте.

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