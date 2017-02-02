Как истребовать алименты на ребенка-студента

Мы расстались с мужем, когда нашей дочери было 11 лет. До 18 лет бывший муж платил алименты, но после того как она стала совершеннолетней, прекратил. Сейчас дочь учится в университете. И ей не помешала бы финансовая поддержка. Можно при таких обстоятельствах продолжить получать алименты?

Елена

Как разъяснили в Минюсте, Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность содержать совершеннолетних детей, которые продолжают обучение, до достижения ими 23 лет, если они имеют такую возможность.Алименты на содержание совершеннолетнего ребенка могут выплачиваться как в добровольном порядке, так и по решению суда.В случае добровольного согласия отца поддерживать дочь вы можете заключить договор об уплате алиментов. В документе должны быть прописаны размер алиментов, который в этом случае стороны определяют самостоятельно, и сроки их выплаты. Однако ни при каких обстоятельствах размер помощи не может быть меньше 30% прожиточного минимума. В случае внесения в договор конкретной суммы по законодательству требуется также включить в договор условия индексации выплат. Договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В случае неисполнения обязанности по договору взыскание алиментов производится не по судебному решению, а на основании исполнительной надписи нотариуса органом государственной исполнительной службы.Семейный кодекс гарантирует также право на обращение в суд. Сделать это может как один из родителей, с которым проживает ребенок, так и непосредственно он сам. Заявление подается в суд первой инстанции по месту регистрации или жительства ответчика либо истца. При этом при рассмотрении таких дел закон предусматривает освобождение от уплаты судебного сбора. Алименты присуждаются решением суда со дня предъявления иска.Также суд может принять решение о необходимости уплаты алиментов за время, прошедшее до подачи иска. Но для этого должно быть выполнено несколько условий: истец обязан предоставить доказательства, что он принимал меры для получения алиментов с ответчика, но ответчик уклонялся от их уплаты.Суд определяет размер алиментов в виде четко установленной суммы или доли от заработка плательщика алиментов. При этом судья должен учесть состояние здоровья и материальное положение как ребенка, так и плательщика, а также наличие у последнего других детей, нетрудоспособных жены (или мужа), родителей, дочери, сына и прочие важные обстоятельства.Размер алиментов как в случае решения суда, так и при наличии договора между родителями может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда в случае изменения обстоятельств, предусмотренных статьей 192 Семейного кодекса.В случае прекращения обучения право на алименты теряется.Более подробные разъяснения и адвокатскую помощь при сопровождении дела можно получить в одном из центров или бюро правовой помощи. Узнать, где находится ближайший пункт помощи можно на сайте Минюста или по телефону горячей линии 0- 800-213-103.