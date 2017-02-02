Марьинка попала под обстрел

Российско-оккупационные войска утром в четверг обстреляли Марьинку Донецкой области.

"Террористы лупят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлено обучения в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется" - сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.Полиция Донецкой области пишет, что при обстреле Марьинки на ул. Прокофьева (Ленина) получила ранение женщина 1961 года рождения. Скорая везет пострадавшую в больницу г. Курахово.Отмечается, что около 8.30 боевики обстреляли из минометов окрестности города. Повреждено здание по ул. Красноармейской.Боевики открыли огонь, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие.Учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям и отпустили по домам.