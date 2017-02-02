Политика

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Марьинка попала под обстрел

Марьинка попала под обстрел
Российско-оккупационные войска утром в четверг обстреляли Марьинку Донецкой области.
"Террористы лупят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлено обучения в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется" - сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Полиция Донецкой области пишет, что при обстреле Марьинки на ул. Прокофьева (Ленина) получила ранение женщина 1961 года рождения. Скорая везет пострадавшую в больницу г. Курахово.

Отмечается, что около 8.30 боевики обстреляли из минометов окрестности города. Повреждено здание по ул. Красноармейской.

Боевики открыли огонь, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие.

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Учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям и отпустили по домам.

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