Два года назад не стало Кузьмы Скрябина

Сегодня исполнилось два года со дня как Украина потеряла известного певца и шоумена Кузьму Скрябина (Андрея Кузьменко).

Напомним, 2 февраля 2014 года он трагически погиб в ДТП неподалеку от Кривого Рога, где накануне у него был, как оказалось, последний в жизни концерт. Рано утром артист выехал из Кривого Рога в Киев на личном автомобиле. Следуя по трассе Кривой Рог - Кировоград, автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом. При столкновении шоумен получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.Многие склонны считать, что гибель Андрея Кузьменко произошла при загадочных обстоятельствах. СМИ неоднократно писали о том, что ДТП было подстроено и даже приводили свидетельства неких очевидцев аварии, которые видели, что машину Кузьмы преследовал черный автомобиль. Но как бы там ни было, правоохранители не выявили злого умысла в гибели музыканта. Официально причиной ДТП считается превышение скорости, которое допустил сам Андрей Кузьменко.