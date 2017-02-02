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Два года назад не стало Кузьмы Скрябина

Два года назад не стало Кузьмы Скрябина
Сегодня исполнилось два года со дня как Украина потеряла известного певца и шоумена Кузьму Скрябина (Андрея Кузьменко).
Напомним, 2 февраля 2014 года он трагически погиб в ДТП неподалеку от Кривого Рога, где накануне у него был, как оказалось, последний в жизни концерт. Рано утром артист выехал из Кривого Рога в Киев на личном автомобиле. Следуя по трассе Кривой Рог - Кировоград, автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом. При столкновении шоумен получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.



Многие склонны считать, что гибель Андрея Кузьменко произошла при загадочных обстоятельствах. СМИ неоднократно писали о том, что ДТП было подстроено и даже приводили свидетельства неких очевидцев аварии, которые видели, что машину Кузьмы преследовал черный автомобиль. Но как бы там ни было, правоохранители не выявили злого умысла в гибели музыканта. Официально причиной ДТП считается превышение скорости, которое допустил сам Андрей Кузьменко.

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