В Харькове посетители Winter Fest смогут сфотографироваться с индейцами и покататься на собачьих упряжках 2 февраля 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Второй городской фестиваль зимних видов спорта и уличной еды Winter Fest пройдет 4-5 февраля на лыжной базе «Темп» (ул. Батумская, 16, Лесопарк).