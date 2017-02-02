В Харькове посетители Winter Fest смогут сфотографироваться с индейцами и покататься на собачьих упряжках

Как сообщила сегодня, 2 февраля, организатор фестиваля Мила Разинькова, в его программу включены лыжные гонки для профессионалов (10 км), любителей (2,5 км) и детей (1 км), традиционная глинтвейн-эстафета, заезды на собачьих упряжках, шоу-программа, фестиваль еды «Городской пикник».
«Программа будет насыщенней, чем в прошлом году. Планируется много сюрпризов для взрослых и детей. В деревне индейцев можно будет сфотографироваться с собаками, лесными жителями, научиться делать «ловца снов», выпить травяного чаю. Пройдет множество конкурсов – с большими командными лыжами, санками, упряжками и т.д. Победители получат разнообразные призы. В конце фестиваля в небо будут выпущены «шарики желаний», - рассказала Мила Разинькова.
Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта
Алексей Чубаров, в рамках фестиваля Winter Fest состоится этап Кубка Украины по лыжным гонкам среди юношей. Отборочные туры пройдут с 10:00 до 13:00 4 февраля, финалы – в то же время 5 февраля.
«После этих соревнований мы проведем запланированные нами забеги на лыжах, а также масс-старт на 10 км. Ожидается комфортная зимняя погода, хорошая трасса. В целом, будет много развлечений, можно взять с собой детей, получить приятные впечатления и эмоции», - отметил директор департамента.
На забеги можно прийти со своим снаряжением или взять напрокат прямо на месте. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно непосредственно перед стартами или на страницах фестиваля в соцсетях.
Время работы Winter Fest - с 10:00 до 17:00, вход - свободный.