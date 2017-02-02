Сигналы из глубины: как научиться понимать свой организм

Ломкие волосы и ногти.
Такой симптом часто сигнализирует о нехватке витаминов группы В и кальция. Наибольшее количество этих нутриентов содержат пророщенные зерна, цельнозерновые каши и цельнозерновой хлеб.
Тянет на соленое.
Сильное желание съесть что-нибудь соленое говорит об инфекции или обострении воспалительных процессов, в первую очередь в мочеполовой системе.
Тянет на сладкое.
Вполне вероятно, что вы испытываете нервное истощение, поэтому организм требует быстрой энергетической подпитки, то есть глюкозы. В таких случаях лучше есть мед или горький шоколад, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.
Кровоточат десны.
Это указывает на недостаточное количество витамина С. Чтобы быстро насытить им свой организм, ешьте лук, чеснок, овощи и фрукты. Также богатыми источниками витамина С являются настой шиповника и отвар сосновой хвои.
Сухая кожа.
Как правило, это означает, что организм страдает от нехватки витамина Е. Чтобы восполнить его запасы, обязательно включайте в свой ежедневный рацион орехи, жирную рыбу и различные растительные масла.
Повышенная раздражительность и нарушения сна.
Такие нарушения характерны для нехватки магния и калия в организме. Восполнить их запасы можно при помощи кураги, абрикосовой пастилы, чернослива и свеклы.
Судороги во сне.
Это довольно неприятное состояние возникает также из-за нехватки магния и калия.
Появление гусиной кожи на локтях.
Это говорит о недостатке витаминов А и С, которые в больших количествах содержатся во всех продуктах растительного происхождения оранжевого цвета.
Хочется пресной еды.
Это может указывать на проблемы с печенью или гастрит. Пресная пища помогает снять спазм и успокаивает желудок.
Еда кажется безвкусной или пресной.
Полнее вероятно, что вы страдаете от депрессивного расстройства.
Хочется семечек.
Скорее всего, ваш организм страдает от недостатка антиоксидантов.
Хочется кислого.
Как правило, организм требует кислой пищи, когда нуждается в стимуляции печени и желчного пузыря. Ешьте больше лимонов и клюквы.
Хочется горького.
Скорее всего, вы страдаете от проблем с ЖКТ. Лучше использовать мягкую очистку.
Хочется острого.
Организм может требовать пищи для стимуляции пищеварительного процесса, однако употреблять ее нужно немного и не натощак.
Хочется морепродуктов.
Так организм сигнализирует о дефиците йода.