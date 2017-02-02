Сигналы из глубины: как научиться понимать свой организм

Достаточно часто наш организм подает особые сигналы, которые сообщают, что ему срочно нужна помощь. Эксперты рассказали, как распознать и правильно понять эти важные сигналы.

Такой симптом часто сигнализирует о нехватке витаминов группы В и кальция. Наибольшее количество этих нутриентов содержат пророщенные зерна, цельнозерновые каши и цельнозерновой хлеб.Сильное желание съесть что-нибудь соленое говорит об инфекции или обострении воспалительных процессов, в первую очередь в мочеполовой системе.Вполне вероятно, что вы испытываете нервное истощение, поэтому организм требует быстрой энергетической подпитки, то есть глюкозы. В таких случаях лучше есть мед или горький шоколад, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.Это указывает на недостаточное количество витамина С. Чтобы быстро насытить им свой организм, ешьте лук, чеснок, овощи и фрукты. Также богатыми источниками витамина С являются настой шиповника и отвар сосновой хвои.Как правило, это означает, что организм страдает от нехватки витамина Е. Чтобы восполнить его запасы, обязательно включайте в свой ежедневный рацион орехи, жирную рыбу и различные растительные масла.Такие нарушения характерны для нехватки магния и калия в организме. Восполнить их запасы можно при помощи кураги, абрикосовой пастилы, чернослива и свеклы.Это довольно неприятное состояние возникает также из-за нехватки магния и калия.Это говорит о недостатке витаминов А и С, которые в больших количествах содержатся во всех продуктах растительного происхождения оранжевого цвета.Это может указывать на проблемы с печенью или гастрит. Пресная пища помогает снять спазм и успокаивает желудок.Полнее вероятно, что вы страдаете от депрессивного расстройства.Скорее всего, ваш организм страдает от недостатка антиоксидантов.Как правило, организм требует кислой пищи, когда нуждается в стимуляции печени и желчного пузыря. Ешьте больше лимонов и клюквы.Скорее всего, вы страдаете от проблем с ЖКТ. Лучше использовать мягкую очистку.Организм может требовать пищи для стимуляции пищеварительного процесса, однако употреблять ее нужно немного и не натощак.Так организм сигнализирует о дефиците йода.