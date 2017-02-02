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Минюст выставил на продажу два СИЗО

Минюст выставил на продажу два СИЗО
Министерство юстиции объявило инвестиционный конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского следственных изоляторов.
Как сообщила на брифинге первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова, Минюст около полугода отрабатывал процедуру продажи старых СИЗО в Киеве и Львове и решил провести ее по принципу государственно-частного партнерства.

"Этот конкурс сейчас начинается", - сказала Севостьянова.

2 февраля Минюст начал сбор проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов. Планируется, что новые СИЗО будут построены во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи.

Напомним, в 2015 году Минюст сообщил о планах закрыть 19 пенитенциарных учреждений, в том числе Лукьяновское СИЗО. Его планировалось вынести за черту города.

В декабре 2016 года Минюст заявил, что отдаст в частные руки не только здание Лукьяновского СИЗО, но и Львовского. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.

Львовский следственный изолятор находится в центральной части города и является старейшим СИЗО в Украине. Здание построено в 1614 году как монастырь Святой Бригиты. В 1786 году монастырь переоборудовали под тюрьму, которая получила название "Тюрьма Бригидки". Во времена польской власти здание использовалось для содержания политических заключенных. С 1946 года учреждение функционирует как место предварительного заключения.

Лукьяновская тюрьма построена в середине 19 века. Здание значится памятником истории в "Своде памятников истории и культуры".

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