Когда может уйти на пенсию мать ребенка-инвалида

Расскажите, пожалуйста, об условиях выхода на пенсию матери, воспитывающей ребенка-инвалида. Какие документы для этого нужны?

Лидия Васильевна

Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа, разъяснили в Пенсионном фонде Украины.Для назначения пенсии женщина должна предоставить в управление Пенсионного фонда, в частности, свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Для подтверждения того, что ребенок был признан инвалидом с детства или ребенком-инвалидом, предоставляется выписка из акта освидетельствования в МСЭК, медицинское заключение учреждения здравоохранения, удостоверение получателя помощи, справка органа, назначающего помощь, о периоде назначения помощи.Если ребенок был признан ребенком-инвалидом после достижения шестилетнего возраста — предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что он имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста, или заключение МСЭК о времени наступления инвалидности.