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Клуб болельщиков «Металлиста 1925» – первый шаг к народной команде

Клуб болельщиков «Металлиста 1925» – первый шаг к народной команде
Неделю назад на сайте харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» появилась информация о создании «Клуба болельщиков».
В рамках проекта всем неравнодушным харьковчанам и любителям футбола предлагается несколько вариантов индивидуального и коллективного участия в Клубе. В зависимости от суммы, которую болельщики готовы тратить ежемесячно на развитие своей команды, они получат свой набор преимуществ, льгот и привилегий, а самое главное – они получат возможность непосредственно участвовать в управлении футбольным клубом. Уже сейчас создано девять клубных комиссий по различным вопросам жизнедеятельности клуба, в которых могут участвовать все участники «Клуба болельщиков» и коллегиально принимать решения.

Вступать в «Клуб болельщиков» можно не только персонально, а и целыми компаниями. Для этого предусмотрено коллективное членство. Присоединившись к «Клубу болельщиков», компания получает целый ряд преимуществ для своих сотрудников в виде бесплатных билетов на футбол, скидок на атрибутику и дисконтов у партнеров клуба, а также ряд рекламных услуг своей компании, как на сайте клуба, так и во время матчей команды «Металлист 1925».

Успешных примеров участия болельщиков в непосредственном финансировании и управлении футбольным клубом немало. Самый яркий пример – «Барселона». У каталонского клуба свыше 200 000 «сосиос» (владельцев членского билета), которые ежегодно пополняют казну клуба на сумму свыше 20 миллионов евро. Они имеют ряд преимуществ и привилегий по сравнению с обычными болельщиками и, более того, именно «сосиос» могут высказать недоверие действующему президенту клуба и выбрать нового, решить вопросы, связанные со стадионом и откорректировать трансферную политику клуба.

События последних двух лет в украинском футболе показывают, что олигархическая модель управления клубом себя изжила, и пришло время жить по средствам. И именно участие тысяч болельщиков в финансировании и управлении поможет избежать тех проблем, от которых на сегодняшний день страдает более половины украинских профессиональных клубов. 

Получится ли у «Металлиста 1925» стать успешной «народной» командой, зависит только лишь от нас с вами.

Более подробно с «Клубом болельщиков» можно ознакомиться здесь.

Участвуйте, это будет интересно, выгодно и престижно!

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