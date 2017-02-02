Клуб болельщиков «Металлиста 1925» – первый шаг к народной команде 2 февраля 2017 г. Анатолий Хамаев 2 0

Неделю назад на сайте харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» появилась информация о создании «Клуба болельщиков».