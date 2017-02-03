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Директор чугуевской школы получил медаль из Нью-Йорка

Директор чугуевской школы получил медаль из Нью-Йорка
Директор детской худшколы из Чугуева получил золотую медаль международной выставки, проходившей в Нью-Йорке.
Жюри международной выставки-конкурса Соlor in motion, в состав которого входят 7 академиков Нью-Йоркской академии художеств, признало Владимира Непомнящего победителем в категории «Реализм».

Хотя итоги конкурса в США подвели еще в октябре 2016 года, награду директор Чугуевской детской художественной школы им. И.Ю. Репина смог получить только сейчас.

– Очень сложно самому поехать в Америку. Это просто нереально. Поэтому, когда мне сообщили о том, что мои работы удостоены золотой медали, пришлось искать пути, как получить эту награду, – рассказал Владимир Непомнящий.

Художник обращался во многие инстанции, но безрезультатно. В итоге помочь ему смогли в Офисе Харьковской области в Вашингтоне.

Пакет с наградами из США чугуевскому художнику передал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

– Как видите, Офис Харьковской области в Вашингтоне реализует не только экономические проекты, но и просто помогает нашим землякам, – сказал заместитель руководителя области и поздравил художника с заслуженной наградой.

Как рассказал Владимир Непомнящий, подобные выставки-конкурсы от Ассоциации художников Нью-Йорка проходят раз в несколько лет. В 2016-м в выставке приняли участие художники из 11 стран мира.

Чугуевской детской художественной школой им. И.Ю. Репина Владимир Непомнящий руководит уже 13-й год, в учреждении занимаются 170 ребят – не только из города Чугуев, но и со всего района.

– Наша школа – одна из лучших в Украине. Главное, что дети стремятся, хотят учиться, приезжают из самых дальних районов к нам, – отметил директор.

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