Украина в 2016 году увеличила экспорт сельхозпродукции в ЕС

Украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора организации, доктора экономических наук Николая Пугачева, взаимная торговля агропродукцией в 2016 году осуществлялась, как и в предыдущие годы, в основном с Испанией, Польшей, Нидерландами, Италией, Германией и Францией. Доля внешнеторгового оборота Украины с этими странами составила чуть менее 75% в общем объеме аграрной торговли с ЕС.В 2016 году Украина экспортировала преимущественно зерновые культуры на сумму 1,3 млрд долл. В частности, отечественные аграрии поставили 6,7 млн тонн кукурузы и 1,3 млн тонн пшеницы. Также Украина экспортировала семена масличных культур (преимущественно рапса, сои и подсолнечника) на 607 млн долл., растительного масла – на 1,2 млрд долл., остатков и отходов – на 439 млн долл.В то же время, по данным пресс-службы, ЕС поставил в Украину аграрной продукции на сумму 1,9 млрд долл., что на 14,4% больше, чем в 2015 году. В 2016 году Украина закупала в Европе преимущественно зерновые, в том числе 27 тыс. тонн семян кукурузы на сумму 106 млн долл. Масличных культур Украина закупила на сумму 111 млн долл., какао-бобов и шоколада – на 114 млн долл., алкогольных и безалкогольных напитков – на 180 млн долл. Поставки из Европы табака и изделий из него составили 115 млн долл.В сообщении отмечается, что Украина в полном объеме исчерпала квоты по пшенице, кукурузе, ячменной крупе, меду, яблочному и виноградному соках, обработанных томатах и овсу, а также впервые полностью использовала квоты по сахару, крахмалу, солоду и мясу птицы.Напомним, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).