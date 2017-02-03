Экономика

  • 132
    •  / 

Украина в 2016 году увеличила экспорт сельхозпродукции в ЕС

Украина в 2016 году увеличила экспорт сельхозпродукции в ЕС
Украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее.
Как сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора организации, доктора экономических наук Николая Пугачева, взаимная торговля агропродукцией в 2016 году осуществлялась, как и в предыдущие годы, в основном с Испанией, Польшей, Нидерландами, Италией, Германией и Францией. Доля внешнеторгового оборота Украины с этими странами составила чуть менее 75% в общем объеме аграрной торговли с ЕС.

В 2016 году Украина экспортировала преимущественно зерновые культуры на сумму 1,3 млрд долл. В частности, отечественные аграрии поставили 6,7 млн тонн кукурузы и 1,3 млн тонн пшеницы. Также Украина экспортировала семена масличных культур (преимущественно рапса, сои и подсолнечника) на 607 млн долл., растительного масла – на 1,2 млрд долл., остатков и отходов – на 439 млн долл.

В то же время, по данным пресс-службы, ЕС поставил в Украину аграрной продукции на сумму 1,9 млрд долл., что на 14,4% больше, чем в 2015 году. В 2016 году Украина закупала в Европе преимущественно зерновые, в том числе 27 тыс. тонн семян кукурузы на сумму 106 млн долл. Масличных культур Украина закупила на сумму 111 млн долл., какао-бобов и шоколада – на 114 млн долл., алкогольных и безалкогольных напитков – на 180 млн долл. Поставки из Европы табака и изделий из него составили 115 млн долл.

В сообщении отмечается, что Украина в полном объеме исчерпала квоты по пшенице, кукурузе, ячменной крупе, меду, яблочному и виноградному соках, обработанных томатах и овсу, а также впервые полностью использовала квоты по сахару, крахмалу, солоду и мясу птицы.

Напомним, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи