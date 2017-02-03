Инспектор харьковского КП попался на взятке

67-летний инспектор одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета требовал с предпринимателя взятку в сумме 5,5 тыс. грн.

За эти деньги сотрудник КП предлагал выдачу договоров на вывоз отходов, составление актов проверки и «крышевание» в течение года.Разоблачили злоумышленника сотрудники следственного облуправления ГУНП, прокуратуры и СБУ, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Как сообщили в областной прокуратуре, чиновник «проверял» торговые точки на наличие договоров на вывоз бытовых отходов. В случае их отсутствия угрожал предпринимателям привлечь их к административной ответственности. Свои услуги за непринятие соответствующих мер инспектор оценивал от 500 до 1 тыс. грн. за объект.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении данного преступления.