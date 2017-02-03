Тяжелоатлетки Харьковщины установили рекорды Украины на соревнованиях в Чернигове

Кубок Украины по тяжелой атлетике проходит с 1 по 4 февраля. Свои выступления на нем уже завершили женщины.

В соревнованиях принимают участие 200 тяжелоатлетов из 22 областей.Женская сборная Харьковской области завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль, девушки установили рекорды Украины, а также победили в общекомандном зачете.Победительницами Кубка стали:- Мария Гангур (весовая категория - до 53 кг). В сумме двоеборья она подняла вес 179 кг (82кг в рывке + 97кг в толчке), а также установила рекорды Украины среди спортсменок до 17 лет в сумме двоеборья, в толчке и рывке.- Камила Конотоп (весовая категория - до 58 кг). Сумма двоеборья - 181 кг (83кг + 98кг).- Ирина Деха (весовая категория - до 90 кг). Сумма двоеборья - 258 кг (118кг + 140кг).Серебряным призером Кубка Украины стала Алина Захарченко. В весовой категории до 48 кг она в сумме двоеборья подняла 139 кг (62кг + 77кг), уступив победительнице соревнований Ангелине Ломачинской из Хмельницкой области всего один килограмм. Кроме того, Алина Захарченко установила рекорд Украины среди девушек до 15 лет в толчке и сумме двоеборья.По итогам командной борьбы лучшими в соревнованиях среди женщин на Кубке Украины были спортсменки Харьковской области, на счету которых 507,5 очков. Второе место заняли тяжелоатлетки Донецкой области (434 очка). Третье место было за командой Ровенской области (345 очков).