Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: бои не прекращаются, есть погибшие

За минувшие сутки, 2 февраля, количество обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе возросло до 114. В результате четверо бойцов погибли, 17 получили ранения.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Донецком направлении оккупационные войска вели огонь из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому била 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Песках террористы стреляли из минометов различных калибров.На Мариупольском направлении, в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки, огонь вели РСЗО БМ-21 "Град". Из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке и Чермалыкц. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному также вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя стреляли снайперы боевиков.На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новозвановке и Новоалександровке.По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе обострилась."Террористы практически во всех направлениях применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. Всего, по состоянию на 8:00 зафиксировано 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", - говорится в сообщении.