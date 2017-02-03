Политика

  • 143
    •  / 

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: бои не прекращаются, есть погибшие

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: бои не прекращаются, есть погибшие
За минувшие сутки, 2 февраля, количество обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе возросло до 114. В результате четверо бойцов погибли, 17 получили ранения.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Донецком направлении оккупационные войска вели огонь из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому била 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Песках террористы стреляли из минометов различных калибров.

На Мариупольском направлении, в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки, огонь вели РСЗО БМ-21 "Град". Из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке и Чермалыкц. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному также вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя стреляли снайперы боевиков.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новозвановке и Новоалександровке.

По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе обострилась.

"Террористы практически во всех направлениях применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. Всего, по состоянию на 8:00 зафиксировано 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи