Новый посол США в ООН осудила российскую агрессию в Украине

Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли осудила российскую агрессию в Украине.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.Она сказала: "Я считаю досадным случаем, что мое первое появление здесь происходит в условиях, когда я должна осудить агрессивные действия России".В этой связи Хейли объяснила: "Обидно, поэтому это является повторением слишком многих случаев в течение многих лет, когда представители Соединенных Штатов должны делать это (осуждать - ред.). Этого не должно так быть"."Мы хотим улучшить наши отношения с Россией. Однако страшная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения российских действий", - отметила Хейли.Также она заявила, что "внезапное усиление боевых действий на востоке Украины взяло в ловушку тысячи гражданских и разрушило жизненно важную инфраструктуру". Она подчеркнула, что обострение насилия должно прекратиться."Соединенные Штаты остаются с народом Украины, который страдает около трех лет из-за российской оккупации и военного вмешательства. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не будут уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, кризис будет продолжаться", - заявила Хейли.